Українські військові вже проходять навчання з експлуатації британських броньовиків

У Великій Британії наголосили, що постачання озброєння Україні не призведе до ескалації конфлікту, до неї призводять дії Путіна та його режиму.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту в Індію заявив, що українські військові вже проходять потрібну підготовку для водіння на британських броньовиках. Про це повідомляє The Guardian.

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За словами Джонсона, частина бійців проходить навчання біля Сполученого Королівства. Там їх навчають кермувати броньовиками, яких передадуть у кількості 120 одиниць. Ще військові навчаються у Польщі використовувати засоби протиповітряної оборони.

"Можу сказати, що зараз ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а у Великій Британії використанню бронетехніки", — повідомив Борис Джонсон.

У виданні також зазначили, що в міру наближення третього місяця війни РФ проти України НАТО розпочала постачання зброї, що не вимагає довгого періоду навчання. Представник прем'єр-міністра також наголосив, що навчання українців у Британії — це не ескалація. Ескалацію викликає Путін і його режим. А Захід працює над тим, щоб надати Україні ефективні інструменти для самозахисту.

Які броньовики поставить Великобританія?

Уряд Джонсона спрямує 80 броневиків Mastiff, Husky та Wolfhound. Усі вони призначені для виконання бойових завдань щодо підтримки або супроводу військ як на лінії фронту, так і в тилах.

[ + – ] Броньовик Хаскі

Українська армія також отримає машини розвідки Spartan, швидкої допомоги Samaritan, командирські броньовики Sultan і ремонтно-евакуаційні Samson. Усього очікується 40 автомобілів. На навчання піде кілька тижнів, щоб бійці ЗСУ змогли ознайомитись із доступними системами управління.

Нагадаємо, 7 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про передавання броневиків Україні з Британії.

8 квітня в Україну вже відправили перші австралійські БТР Bushmaster. Усього передано 20 одиниць.