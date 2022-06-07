Український боєць закупив для армії кілька британських броньовиків Pinzgauer (фото)

Машини оснащені додатковим модульним бронюванням. Дві з них пішли в сили тероборони, а решта в інші види військ.

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Боєць із позивним "Гора" придбав для потреб армії кілька броньовиків Pinzgauer 2009 року випуску. Про це повідомляє ТрО у Фейсбуці.

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Український військовий придбав броньовані автомобілі Pinzgauer — багатоцільові військові джипи. Судячи з фото, було куплено щонайменше 8 броньовиків. Сам "Гора" до війни був успішним бізнесменом, а зараз він служить у Збройних Силах України. Боєць стверджує, що розкриє свою особистість після війни, а поки що робить всі пожертвування на анонімних умовах.

[ + – ] Броньовики оснащені додатковим модульним бронюванням

Два позашляховики вже служать у силах територіальної оборони, а решта машин вирушила до інших видів військ.

Pinzgauer — це багатоцільовий універсальний броньовик. Їх можна використовувати для перевезення особового складу, медичних потреб чи перевезення боєприпасів. Броньовики також оснащені додатковим модульним бронюванням.

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що ЗСУ показали освоєння британських броньовиків Wolfhound у межах пакету допомоги Британії.

22 квітня ЗСУ почали освоювати британські броньовики у Великій Британії.