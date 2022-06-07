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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Український боєць закупив для армії кілька британських броньовиків Pinzgauer (фото)

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Pinzgauer для всіх
Броньовик закупив боєць ЗСУ

Машини оснащені додатковим модульним бронюванням. Дві з них пішли в сили тероборони, а решта в інші види військ.

Боєць із позивним "Гора" придбав для потреб армії кілька броньовиків Pinzgauer 2009 року випуску. Про це повідомляє ТрО у Фейсбуці.

Український військовий придбав броньовані автомобілі Pinzgauer — багатоцільові військові джипи. Судячи з фото, було куплено щонайменше 8 броньовиків. Сам "Гора" до війни був успішним бізнесменом, а зараз він служить у Збройних Силах України. Боєць стверджує, що розкриє свою особистість після війни, а поки що робить всі пожертвування на анонімних умовах.

броньовики в тро
Броньовики оснащені додатковим модульним бронюванням

Два позашляховики вже служать у силах територіальної оборони, а решта машин вирушила до інших видів військ.

Pinzgauer — це багатоцільовий універсальний броньовик. Їх можна використовувати для перевезення особового складу, медичних потреб чи перевезення боєприпасів. Броньовики також оснащені додатковим модульним бронюванням.

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що ЗСУ показали освоєння британських броньовиків Wolfhound у межах пакету допомоги Британії.

22 квітня ЗСУ почали освоювати британські броньовики у Великій Британії.