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Українські військові показали освоєння британських броньовиків Wolfhound (відео)

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передача броневиків Україні
Wolfhound уже освоюють українські військові

Загалом Великобританія передасть Україні 120 різних броньованих машин, Wolfhound призначений для перевезення солдат і різних вантажів.

Українські військові вперше продемонстрували освоєння британських бронеавтомобілів Wolfhound на одному з полігонів. Про це повідомляє "Мілітарний".

У соціальних мережах опублікували відео, де видно освоєння бійців ЗСУ колісних броньованих машин тактичної підтримки. Навчання відбуваються на одному з полігонів Збройних Сил. Варто зазначити, що броньовики оснастили великокаліберними кулеметами Browning M2 калібром 12,7 мм.

Wolfhound — важкий броньовик, виготовлений за формулою 6х6. Автомобіль призначений для супроводу патрулів, перевезення піхоти, боєприпасів і різних вантажів. Великобританія поставить 120 броньовиків, серед яких 80 — Mastiff, Husky та Wolfhound. Інші 40 вантажівок — це машини для розвідки Spartan, швидкої допомоги Samaritan, броньовані командні машини Sultan і бронеевакуаційні машини Samson.

Броньовик Wolfhound адаптований до вимог британської армії. Спроєктована для захисту від стрілецької зброї, мін і саморобних вибухових пристроїв. У транспорті може пересуватися 8 військових плюс два члени екіпажу.

Нагадаємо, 22 квітня ЗСУ почали освоювати британські броньовики у Великій Британії.

7 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про передавання броньовиків Україні з Британії.