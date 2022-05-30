Украинские военные показали освоение британских броневиков Wolfhound (видео)

Всего Великобритания передаст Украине 120 различных бронированных машин, Wolfhound предназначен для перевозки солдат и различных грузов.

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Украинские военные впервые продемонстрировали освоение британских бронеавтомобилей Wolfhound на одном из полигонов. Об этом сообщает "Милитарный".

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В социальных сетях опубликовали видео, на которых видно освоение бойцов ВСУ колесных бронированных машин тактической поддержки. Учения проходят на одном из полигонов Вооруженных сил. Примечательно, что броневики оснастили крупнокалиберными пулеметами Browning M2 калибром 12,7 мм.

Wolfhound — тяжелый броневик, изготовленный по формуле 6х6. Автомобиль предназначен для сопровождения патрулей, перевозке пехоты, боеприпасов и различных грузов. Великобритания поставит 120 броневиков, среди которых 80 — Mastiff, Husky и Wolfhound. Остальные 40 грузовиков — это машины для разведки Spartan, скорой помощи Samaritan, бронированные командные машины Sultan и бронеэвакуационные машины Samson.

Броневик Wolfhound адаптирован к требованиям британской армии. Спроектирована для защиты от стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств. В транспорте может передвигаться 8 военных плюс два члена экипажа.

Напомним, 22 апреля ВСУ начали осваивать британские броневики в Великобритании.

7 апреля в СМИ появилась информация о передаче броневиков Украине из Британии.