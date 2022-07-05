Бред Пітт здає напрокат свій розкішний будинок на колесах вартістю $1,2 мільйона (фото)

Автобудинок побудований на індивідуальне замовлення Бреда Пітта. Всередині передбачені кухня, лаунж-зона, велика спальня та ванна кімната з джакузі.

У США почали здавати напрокат будинок на колесах, який раніше належав Бреду Пітту. Вартість оренди складає 6 000 доларів на тиждень, окремо оплачуються паливо та послуги водія. Про це пише видання The Sun.

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Гігантський автобудинок побудувала у 2010-2011 роках компанія Anderson Mobile Estates, яка раніше створила такий транспорт для Вілла Сміта і Леонардо Ді Капріо. Він коштував 1,2 мільйона доларів і замислювався, як своєрідний сімейний транспорт для Бреда Пітта, Анджеліни Джолі та їхніх шістьох дітей. Тепер актор ним не користується і передав до управління спеціальній прокатній фірмі.

[ + – ] В обробці використано шкіру, дерево та граніт Фото: The Sun

За основу для автобудинку взято величезний п'ятивісний автопотяг завдовжки 14,6 м. У боковинах передбачені спеціальні висувні секції, що збільшують внутрішню ширину.

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У внутрішній обробці використані дорогі шкіра, дерево та тканина. Одна лише кухня обійшлася актору $60 тисяч — там встановлені гранітний стіл, плита, духовка, посудомийна машина і холодильник. Поруч — величезна вітальня на шість осіб.

[ + – ] У лаунж-зоні встановлено триметровий шкіряний диван [ + – ] Кухня обійшлася у $60 тисяч [ + – ] У спальні стоїть велике ліжко [ + – ] У салоні встановлено кілька телевізорів [ + – ] Усередині передбачений великий санвузол

Також облаштовано лаундж-зону з триметровим шкіряним диваном, спальню з великим ліжком і навіть ванну з джакузі. Всередині встановлено кілька великих телевізорів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили авто із серіалу "Слуга народу". На ньому їздив персонаж Володимира Зеленського Василь Голобородько.