Самый дорогой китайский внедорожник бросит вызов Rolls-Royce Cullinan (фото)

Hongqi LS7 — представительский внедорожник из Китая, созданный экс-дизайнером Rolls-Royce. У него роскошный салон и мощный V8 под капотом.

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На автосалоне в Шенджене концерн FAW представил роскошный Hongqi LS7. Он поступает в продажу по цене от 1,5 миллиона юаней ($236 000) и станет самым дорогим китайским внедорожником. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

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Бренд Hongqi специализируется на премиальных моделях и с 1958 года поставляет представительские автомобили для китайской власти. С недавних пор их продают и в Европе. LS7 – самый дорогой внедорожник марки.

[ + – ] Внедорожник оснастили 360-сильным V8 Фото: CarNewsChina

Новый Hongqi LS7 уже успели назвать китайским Rolls-Royce Cullinan. И не только из-за высокой стоимости – дизайн также выдержан в духе британской модели. Это неудивительно, ведь создавал авто бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Хотя рамный китайский внедорожник ощутимо крупнее и по габаритам сопоставим с Cadillac Escalade.

Размеры Hongqi LS7:

Длина – 5695 мм

Ширина – 2095 мм

Высота – 1985 мм

Колесная база – 3309 мм

[ + – ] Hongqi LS7 достигает 5,7 м в длину и весит более трех тонн [ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево [ + – ] В спинках передних кресел установлены мониторы [ + – ] Сзади предусмотрены два отдельных кресла с электроприводом, массажем и вентиляцией

Удивительно, но столь огромный автомобиль – четырехместный. На втором ряду установлены два отдельных раскладных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Для задних пассажиров предусмотрены два монитора и холодильник. В отделке салона использованы кожа и дерево, присутствуют и позолоченные детали.

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Hongqi LS7 оснащен 4,0-литровым турбированным V8 мощностью 360 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полноприводный внедорожник массой 3,1 тонны разгоняется до 100 км/ч за 9,1 с и развивает 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой внедорожник в мире. Он бронирован, а его салон отделан кожей экзотических животных.