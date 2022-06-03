Самый дорогой китайский внедорожник бросит вызов Rolls-Royce Cullinan (фото)
Hongqi LS7 — представительский внедорожник из Китая, созданный экс-дизайнером Rolls-Royce. У него роскошный салон и мощный V8 под капотом.
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На автосалоне в Шенджене концерн FAW представил роскошный Hongqi LS7. Он поступает в продажу по цене от 1,5 миллиона юаней ($236 000) и станет самым дорогим китайским внедорожником. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Бренд Hongqi специализируется на премиальных моделях и с 1958 года поставляет представительские автомобили для китайской власти. С недавних пор их продают и в Европе. LS7 – самый дорогой внедорожник марки.
Новый Hongqi LS7 уже успели назвать китайским Rolls-Royce Cullinan. И не только из-за высокой стоимости – дизайн также выдержан в духе британской модели. Это неудивительно, ведь создавал авто бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Хотя рамный китайский внедорожник ощутимо крупнее и по габаритам сопоставим с Cadillac Escalade.
Размеры Hongqi LS7:
- Длина – 5695 мм
- Ширина – 2095 мм
- Высота – 1985 мм
- Колесная база – 3309 мм
Удивительно, но столь огромный автомобиль – четырехместный. На втором ряду установлены два отдельных раскладных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Для задних пассажиров предусмотрены два монитора и холодильник. В отделке салона использованы кожа и дерево, присутствуют и позолоченные детали.Важно
Hongqi LS7 оснащен 4,0-литровым турбированным V8 мощностью 360 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полноприводный внедорожник массой 3,1 тонны разгоняется до 100 км/ч за 9,1 с и развивает 200 км/ч.
Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой внедорожник в мире. Он бронирован, а его салон отделан кожей экзотических животных.