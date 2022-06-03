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Самый дорогой китайский внедорожник бросит вызов Rolls-Royce Cullinan (фото)

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Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
Фото: CarNewsChina | Новый Hongqi LS7 стоит от 236 тыс. долларов

Hongqi LS7 — представительский внедорожник из Китая, созданный экс-дизайнером Rolls-Royce. У него роскошный салон и мощный V8 под капотом.

На автосалоне в Шенджене концерн FAW представил роскошный Hongqi LS7. Он поступает в продажу по цене от 1,5 миллиона юаней ($236 000) и станет самым дорогим китайским внедорожником. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Бренд Hongqi специализируется на премиальных моделях и с 1958 года поставляет представительские автомобили для китайской власти. С недавних пор их продают и в Европе. LS7 – самый дорогой внедорожник марки.

Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
Внедорожник оснастили 360-сильным V8
Фото: CarNewsChina

Новый Hongqi LS7 уже успели назвать китайским Rolls-Royce Cullinan. И не только из-за высокой стоимости – дизайн также выдержан в духе британской модели. Это неудивительно, ведь создавал авто бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Хотя рамный китайский внедорожник ощутимо крупнее и по габаритам сопоставим с Cadillac Escalade.

Размеры Hongqi LS7:

  • Длина – 5695 мм
  • Ширина – 2095 мм
  • Высота – 1985 мм
  • Колесная база – 3309 мм
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
Hongqi LS7 достигает 5,7 м в длину и весит более трех тонн
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
В отделке салона использованы кожа и дерево
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
В спинках передних кресел установлены мониторы
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
Сзади предусмотрены два отдельных кресла с электроприводом, массажем и вентиляцией
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новый Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайский внедорожник

Удивительно, но столь огромный автомобиль – четырехместный. На втором ряду установлены два отдельных раскладных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Для задних пассажиров предусмотрены два монитора и холодильник. В отделке салона использованы кожа и дерево, присутствуют и позолоченные детали.

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Hongqi LS7 оснащен 4,0-литровым турбированным V8 мощностью 360 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полноприводный внедорожник массой 3,1 тонны разгоняется до 100 км/ч за 9,1 с и развивает 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой внедорожник в мире. Он бронирован, а его салон отделан кожей экзотических животных.