Броский дизайн и динамика суперкара: представлен самый быстрый в мире кроссовер (фото)

Кросовер Lamborghini Urus тюнинговали специалисты Mansory. Мощность его двигателя увеличена до 900 л. с., а дизайн стал гораздо ярче и агрессивнее.

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Ателье Mansory представило очередной сногсшибательный проект. На этот раз немцы взялись за тюнинг Lamborghini Urus. Об этом сообщается на официальной странице Mansory в Facebook.

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[ + – ] Максимальная скорость кроссовера достигла 323 км/ч Фото: Mansory

Стандартный Lamborghini Urus и так считается одним из самых скоростных кроссоверов в мире, но в Mansory решили сделать его еще быстрее. Venatus Evo S (именно так назвали авто) серьезно доработали: мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли с 650 до 900 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 850 до 1100 Н∙м.

[ + – ] Сзади появилось антикрыло Фото: Mansory

Динамика Lamborghini Urus существенно улучшена и теперь не хуже, чем у некоторых суперкаров. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,6 до 2,9 с, а максимальная скорость выросла с 305 до 323 км/ч. Mansory Venatus Evo S обошел Aston Martin DBX707 и стал самым быстрым кроссовером в мире.

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Mansory славятся своим экстравагантным дизайном и Venatus Evo S не стал исключением. Агрессивный обвес из углеволокна, расширенные крылья, новый капот и огромное антикрыло сделали кроссовер очень эффектным на вид. В добавок, установлены кованные 24-дюймовые диски. Салон Lamborghini Urus отделали ярко-желтой кожей и карбоном, а на потолке появилась диодная подсветка.

[ + – ] Салон отделан желтой кожей и карбоном Фото: Mansory

Всего выпустят только 10 Mansory Venatus Evo S. Стоимость кроссовера пока не объявляют, но она наверняка превысит 500 тысяч долларов.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальном Гелендвагене в тюнинге от Brabus. Он также получил мотор на 900 сил.