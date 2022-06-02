Яскравий дизайн і динаміка суперкара: представлений найшвидший у світі кросовер (фото)

Кросовер Lamborghini Urus тюнінгували фахівці Mansory. Потужність двигуна збільшена до 900 к. с., а дизайн став набагато яскравішим та агресивнішим.

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Ательє Mansory представило черговий карколомний проєкт. Цього разу німці взялися за тюнінг Lamborghini Urus. Про це повідомляється на офіційній сторінці Mansory у Facebook.

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[ + – ] Максимальна швидкість кросовера досягла 323 км/год Фото: Mansory

Стандартний Lamborghini Urus і так вважається одним із найшвидших кросоверів у світі, але в Mansory вирішили зробити його ще швидшим. Venatus Evo S (саме так назвали авто) серйозно доопрацювали: потужність його 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли з 650 до 900 к. с., а піковий крутний момент виріс із 850 до 1 100 Н∙м.

[ + – ] Ззаду з'явилося антикрило Фото: Mansory

Динаміка Lamborghini Urus суттєво покращена і тепер не гірша, ніж у деяких суперкарів. Час розгону до 100 км/год скоротився з 3,6 до 2,9 с, а максимальна швидкість зросла з 305 до 323 км/год. Mansory Venatus Evo S обійшов Aston Martin DBX707 і став найшвидшим кросовером у світі.

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Mansory славляться своїм екстравагантним дизайном, і Venatus Evo S не став винятком. Агресивне обважування з вуглеволокна, розширені крила, новий капот і величезне антикрило зробили кросовер дуже ефектним на вигляд. На додаток, встановлені ковані 24-дюймові диски. Салон Lamborghini Urus обробили яскраво-жовтою шкірою і карбоном, а на стелі з'явилося діодне підсвічування.

[ + – ] Салон оздоблений жовтою шкірою і карбоном Фото: Mansory

Усього випустять лише 10 Mansory Venatus Evo S. Вартість кросовера поки не оголошують, але вона, напевно, перевищить 500 тисяч доларів.

Раніше Фокус розповідав про екстремальний Ґелендваґен у тюнінгу від Brabus. Він також отримав двигун на 900 сил.