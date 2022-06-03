RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Найдорожчий китайський позашляховик кине виклик Rolls-Royce Cullinan (фото)

565
Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новий Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайський позашляховик
Фото: CarNewsChina | Новий Hongqi LS7 коштує від 236 тис. доларів

Hongqi LS7 — представницький позашляховик із Китаю, створений ексдизайнером Rolls-Royce. У нього розкішний салон і потужний V8 під капотом.

На автосалоні в Шенджені концерн FAW представив розкішний Hongqi LS7. Він надходить у продаж за ціною від 1,5 мільйони юанів ($236 000) і стане найдорожчим китайським позашляховиком. Про це пише сайт CarNewsChina.

Бренд Hongqi спеціалізується на преміальних моделях і з 1958 року постачає представницькі автомобілі для китайської влади. З нещодавніх пір їх продають і в Європі. LS7 — найдорожчий джип марки.

Hongqi LS7, Hongqi LS7 2022, новий Hongqi LS7, FAW Hongqi LS7, китайський позашляховик
Позашляховик оснастили 360-сильним V8
Фото: CarNewsChina

Новий Hongqi LS7 уже встигли назвати китайським Rolls-Royce Cullinan. І не лише через високу вартість — дизайн також витриманий на кшталт британської моделі. Це не дивно, адже створював автомобіль колишній стиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Хоча рамний китайський позашляховик відчутно більший і за габаритами можна порівняти з Cadillac Escalade.

Розміри Hongqi LS7:

  • довжина — 5 695 мм;
  • ширина — 2 095 мм;
  • висота — 1 985 мм;
  • колісна база — 3 309 мм.
Hongqi LS7 досягає 5,7 м у довжину і важить понад три тонни.
Hongqi LS7 досягає 5,7 м у довжину і важить понад три тонни.
В обробці салону використано шкіру та дерево.
В обробці салону використано шкіру та дерево.
У спинках передніх крісел встановлені монітори
У спинках передніх крісел встановлені монітори
Ззаду передбачені два окремі крісла з електроприводом, масажем та вентиляцією.
Ззаду передбачені два окремі крісла з електроприводом, масажем та вентиляцією.
Hongqi LS7 досягає 5,7 м у довжину і важить понад три тонни.
В обробці салону використано шкіру та дерево.
У спинках передніх крісел встановлені монітори
Ззаду передбачені два окремі крісла з електроприводом, масажем та вентиляцією.

Дивно, але такий величезний автомобіль — чотиримісний. На другому ряду встановлено два окремі розкладні крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем. Для задніх пасажирів передбачено два монітори та холодильник. В обробці салону використані шкіра та дерево, присутні й позолочені деталі.

Важливо
Яскравий дизайн і динаміка суперкара: представлений найшвидший у світі кросовер (фото)
Яскравий дизайн і динаміка суперкара: представлений найшвидший у світі кросовер (фото)

Hongqi LS7 оснащений 4,0-літровим турбованим V8 потужністю 360 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повнопривідний позашляховик масою 3,1 тонни розганяється до 100 км/год за 9,1 с та розвиває 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий позашляховик у світі. Він броньований, а його салон оброблений шкірою екзотичних тварин.