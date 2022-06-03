Найдорожчий китайський позашляховик кине виклик Rolls-Royce Cullinan (фото)
Hongqi LS7 — представницький позашляховик із Китаю, створений ексдизайнером Rolls-Royce. У нього розкішний салон і потужний V8 під капотом.
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На автосалоні в Шенджені концерн FAW представив розкішний Hongqi LS7. Він надходить у продаж за ціною від 1,5 мільйони юанів ($236 000) і стане найдорожчим китайським позашляховиком. Про це пише сайт CarNewsChina.
Бренд Hongqi спеціалізується на преміальних моделях і з 1958 року постачає представницькі автомобілі для китайської влади. З нещодавніх пір їх продають і в Європі. LS7 — найдорожчий джип марки.
Новий Hongqi LS7 уже встигли назвати китайським Rolls-Royce Cullinan. І не лише через високу вартість — дизайн також витриманий на кшталт британської моделі. Це не дивно, адже створював автомобіль колишній стиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Хоча рамний китайський позашляховик відчутно більший і за габаритами можна порівняти з Cadillac Escalade.
Розміри Hongqi LS7:
- довжина — 5 695 мм;
- ширина — 2 095 мм;
- висота — 1 985 мм;
- колісна база — 3 309 мм.
Дивно, але такий величезний автомобіль — чотиримісний. На другому ряду встановлено два окремі розкладні крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем. Для задніх пасажирів передбачено два монітори та холодильник. В обробці салону використані шкіра та дерево, присутні й позолочені деталі.Важливо
Hongqi LS7 оснащений 4,0-літровим турбованим V8 потужністю 360 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повнопривідний позашляховик масою 3,1 тонни розганяється до 100 км/год за 9,1 с та розвиває 200 км/год.
Раніше Фокус розповідав про найдорожчий позашляховик у світі. Він броньований, а його салон оброблений шкірою екзотичних тварин.