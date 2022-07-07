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Майже Rolls-Royce: розсекречено найдорожчий і найрозкішніший китайський автомобіль (відео)

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Hongqi N701, новий Hongqi N701, Hongqi N701 2023, авто Сі Цзіньпіна, FAW Hongqi
Фото: CarNewsChina | Hongqi N701 — новий флагман преміальної китайської марки

Представницький Hongqi N701 створювали спеціально для Сі Цзіньпіна й уряду Китаю, але не виключено, що розкішна модель надійде й у вільний продаж за ціною понад пів мільйона доларів.

У Китаї зняли новий Hongqi N701. Розкішний лімузин створений концерном FAW на замовлення китайського уряду, і ним уже їздить керівник країни Сі Цзіньпін. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Hongqi N701, новий Hongqi N701, Hongqi N701 2023, авто Сі Цзіньпіна, FAW Hongqi
Довжина авто перевищує 5 метрів
Фото: CarNewsChina

Саме під час візиту Сі Цзіньпіна до Гонконгу Hongqi N701 і потрапив до об'єктивів камер. Автомобіль досягає більше 5 м у довжину та відрізняється солідним стриманим дизайном. Його широкі хромовані радіаторні ґрати виконані в дусі Rolls-Royce, що й не дивно — дизайн авто розробляв колишній стиліст британської марки Жіль Тейлор.

Hongqi N701, новий Hongqi N701, Hongqi N701 2023, авто Сі Цзіньпіна, FAW Hongqi
Перший Hongqi N701 надали китайському лідеру Сі Цзіньпіну
Фото: CarNewsChina

Характеристики Hongqi N701 тримають у найсуворішому секреті. За однією версією, седан оснащений атмосферним V12, за іншою — V8 із турбонаддувом. У будь-якому випадку потужність перевищує 350 к. с.

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Для китайського уряду й компартії випустять близько 50 Hongqi N701, частина з них буде броньованою. Поки невідомо, чи автомобіль надійде у вільний продаж. Його попередника Hongqi HQE спочатку не продавали, але потім все ж таки почали випускати малими партіями на замовлення, причому його ціна доходила до $600 тисяч.

Автомобіль може надійти у вільний продаж за ціною щонайменше $500 тисяч

FAW Hongqi є постачальником розкішних автомобілів для китайської влади з 1958 року — на ранніх моделях їздив ще Мао Цзедун. Останнім часом усе більше Hongqi надходять у вільний продаж, причому окремі моделі вже почали пропонувати і в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що Hongqi також представили конкурента Rolls-Royce Cullinan. Великий позашляховик коштує 236 тисяч доларів.