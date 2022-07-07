Майже Rolls-Royce: розсекречено найдорожчий і найрозкішніший китайський автомобіль (відео)

Представницький Hongqi N701 створювали спеціально для Сі Цзіньпіна й уряду Китаю, але не виключено, що розкішна модель надійде й у вільний продаж за ціною понад пів мільйона доларів.

У Китаї зняли новий Hongqi N701. Розкішний лімузин створений концерном FAW на замовлення китайського уряду, і ним уже їздить керівник країни Сі Цзіньпін. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Довжина авто перевищує 5 метрів Фото: CarNewsChina

Саме під час візиту Сі Цзіньпіна до Гонконгу Hongqi N701 і потрапив до об'єктивів камер. Автомобіль досягає більше 5 м у довжину та відрізняється солідним стриманим дизайном. Його широкі хромовані радіаторні ґрати виконані в дусі Rolls-Royce, що й не дивно — дизайн авто розробляв колишній стиліст британської марки Жіль Тейлор.

[ + – ] Перший Hongqi N701 надали китайському лідеру Сі Цзіньпіну Фото: CarNewsChina

Характеристики Hongqi N701 тримають у найсуворішому секреті. За однією версією, седан оснащений атмосферним V12, за іншою — V8 із турбонаддувом. У будь-якому випадку потужність перевищує 350 к. с.

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Для китайського уряду й компартії випустять близько 50 Hongqi N701, частина з них буде броньованою. Поки невідомо, чи автомобіль надійде у вільний продаж. Його попередника Hongqi HQE спочатку не продавали, але потім все ж таки почали випускати малими партіями на замовлення, причому його ціна доходила до $600 тисяч.

[ + – ] Автомобіль може надійти у вільний продаж за ціною щонайменше $500 тисяч

FAW Hongqi є постачальником розкішних автомобілів для китайської влади з 1958 року — на ранніх моделях їздив ще Мао Цзедун. Останнім часом усе більше Hongqi надходять у вільний продаж, причому окремі моделі вже почали пропонувати і в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що Hongqi також представили конкурента Rolls-Royce Cullinan. Великий позашляховик коштує 236 тисяч доларів.