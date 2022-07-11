Самый яркий кроссовер Volkswagen обновлен: что изменилось (фото)

Новый Volkswagen Atlas Cross Sport изменился внешне и стал выразительнее на вид. Кроссовер оснащают четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми двигателями.

Опубликованы официальные фото Volkswagen Atlas Cross Sport 2023. Обновленный кроссовер поступит в продажу с конца лета по цене примерно от $34 000. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

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Новый кроссовер Volkswagen показали в Китае – модель там собирают и на местном рынке она представлена под названием VW Terramont X. Для остального мира Atlas Cross Sport выпускают на заводе в США и там производство стартует несколько позже.

[ + – ] Кроссовер выпускают в США и Китае Фото: Volkswagen

Volkswagen Atlas Cross Sport 2023 можно узнать, прежде всего, по измененной передней части. У него новая решетка радиатора со светящейся диодной полосой, разделенные фары с современной матричной оптикой и два воздухозаборника в переднем бампере. Сзади освежены фонари, а соединяет их теперь черная лакированная вставка с диодной подсветкой.

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Салон Volkswagen Atlas Cross Sport не показали, однако, скорее всего, он не претерпел изменений. Дело в том, что интерьер модели уже обновили в прошлом году.

[ + – ] Фонари соединены лакированной полосой Фото: Volkswagen

Двигатели кроссовера также не изменятся. Новый Volkswagen Atlas Cross Sport будут предлагать с 2,0-литровой 240-сильной бензиновой турбочетверкой и 3,6-литровым атмосферным V6 мощностью 280 л. с. Китайский Terramont X также доступен с 2,5-литровым турбомотором на 299 л. с. Автомобили оснащают 7-ступенчатым роботом DSG или 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным.

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