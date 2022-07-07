Монголия наладила выпуск недорогих электрических внедорожников за $7300 (фото)
Электромобиль Mozo Hero — компактный четырехместный внедорожник длиной 3,5 м. Его запас хода составляет 305 км.
Компания Bars Motors только недавно начала выпускать первые монгольские автомобили, но уже расширяет модельный ряд. Мало того, в производство запущен электромобиль Mozo Hero. Об этом сообщает официальный сайт производителя.
Как и первенец Bars Motors, новичок является лицензионной копией китайского автомобиля. Монгольский автопроизводитель активно сотрудничает с концерном Zotye.
В основе Mozo Hero – лежит компактный электрический внедорожник Hengrun HRS1. В Китае он стоит в эквиваленте 7300 – 11 900 долларов.
Своим угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными стойками крыши новый Mozo Hero напоминает Suzuki Jimny. Монгольский автомобиль сопоставим с ним по габаритам.
Размеры Mozo Hero:
- Длина – 3560 мм
- Ширина – 1610 мм
- Высота – 1705 мм
- Колесная база – 2250 мм
Салон рассчитан на четырех человек. Хотя модель бюджетная, она получила и сенсорный дисплей, и цифровую панель приборов.Важно
Монгольский электромобиль оснащен 44-сильным мотором и батареей емкостью 28,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 305 км. Внедорожник предлагают исключительно с задним приводом.
Bars Motors планирует и в дальнейшем расширять модельный ряд. На очереди — гибридный кроссовер.
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