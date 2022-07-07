Монголия наладила выпуск недорогих электрических внедорожников за $7300 (фото)

Электромобиль Mozo Hero — компактный четырехместный внедорожник длиной 3,5 м. Его запас хода составляет 305 км.

Компания Bars Motors только недавно начала выпускать первые монгольские автомобили, но уже расширяет модельный ряд. Мало того, в производство запущен электромобиль Mozo Hero. Об этом сообщает официальный сайт производителя.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Внедорожник отличается угловатым дизайном

Как и первенец Bars Motors, новичок является лицензионной копией китайского автомобиля. Монгольский автопроизводитель активно сотрудничает с концерном Zotye.

В основе Mozo Hero – лежит компактный электрический внедорожник Hengrun HRS1. В Китае он стоит в эквиваленте 7300 – 11 900 долларов.

[ + – ] Mozo Hero достигает всего 3,5 м в длину

Своим угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными стойками крыши новый Mozo Hero напоминает Suzuki Jimny. Монгольский автомобиль сопоставим с ним по габаритам.

Размеры Mozo Hero:

Длина – 3560 мм

Ширина – 1610 мм

Высота – 1705 мм

Колесная база – 2250 мм

[ + – ] Оснащение включает цифровую панель приборов и сенсорный дисплей

Салон рассчитан на четырех человек. Хотя модель бюджетная, она получила и сенсорный дисплей, и цифровую панель приборов.

Важно

Брутальный дизайн и современные технологии: представлен новый Volkswagen Amarok (видео)

Монгольский электромобиль оснащен 44-сильным мотором и батареей емкостью 28,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 305 км. Внедорожник предлагают исключительно с задним приводом.

[ + – ] Запас хода составляет 305 км

Bars Motors планирует и в дальнейшем расширять модельный ряд. На очереди — гибридный кроссовер.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla неожиданно потеряла лидерство на рынке электромобилей.