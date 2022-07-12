Suzuki возродят знаменитую модель: подробности и тизеры (видео)

Suzuki Grand Vitara возвращается в формате компактного кроссовера. Возрожденная модель получит гибридную установку производства Toyota.

Опубликованы первые тизеры нового Suzuki Grand Vitara. Популярную в прошлом модель повышенной проходимости решили возродить – ее презентуют 20 июля в Индии. Видео с авто появилось на официальном Youtube-канале Suzuki.

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Место для презентации выбрано не зря – именно в Индии стартует производство Suzuki Grand Vitara 2023. Там модель уже доступна для предварительного заказа, даже несмотря на то, что о ней пока мало что известно. В других странах ее начнут продавать в следующем году.

[ + – ] Модель разрабатывают совместно с Toyota Фото: скриншот/youtube

Новый Suzuki Grand Vitara будет уже не полноценным внедорожником, а кроссовером. Модель разрабатывают совместно с Toyota и она будет использовать платформу новейших Toyota Hyryder и Suzuki Brezza. Впрочем, Grand Vitara станет крупнее собратьев – около 4,2-4,3 м в длину.

На видео можно заметить только тоненькие фонари. Ожидается, что дизайн будет выдержан в духе нового Suzuki SX4 2022.

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Скорее всего, кроссоверу на выбор предложат 1,5-литровый 103-сильный бензиновый двигатель с 48-вольтным стартер-генератором и гибридную установку Toyota мощностью 115 л. с. Ожидаются версии с механической или автоматической КПП, передним либо полным приводом.

[ + – ] Производство модели наладят в Индии

Напомним, что Suzuki Grand Vitara выпускали с 1998 по 2015 годы и продавали в Европе, Америке и Азии. Компактный внедорожник предлагали в трехдверной и пятидверной версиях и оснащали бензиновыми и дизельными моторами мощностью до 230 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получит удлиненную версию для семьи. Внедорожник представят в нынешнем году.