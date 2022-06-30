Гібридна установка та багате обладнання: Suzuki показали кросовер за $10 тисяч (відео)

Бюджетний Suzuki Brezza став виразнішим на вигляд і отримав обладнання, властиве моделям класом вище. Кросовер пропонують виключно в гібридному виконанні.

В Індії презентували новий Suzuki Brezza. Якщо перше покоління недорогого кросовера розроблялося виключно для місцевого ринку, то тепер модель вирішили постачати до інших країн. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

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[ + – ] Кросовер коштує від 10 000 до 17 600 доларів Фото: globalsuzuki.com

Suzuki Brezza 2022 побудований на платформі попередника, але всі кузовні панелі в нього нові. Дизайн став виразнішим — із мускулистими розширеними крилами, хромованими гратами радіатора та величезним повітрозабірником у бампері. Габарити кросовера практично не змінилися.

[ + – ] Уперше для кросовера запропонували 6-ступінчасту автоматичну КПП Фото: globalsuzuki.com

Розміри Suzuki Brezza 2022:

Довжина — 3995 мм

Ширина — 1790 мм

Висота — 1685 мм

Колісна база — 2500 мм

[ + – ] У салоні встановлений 9,0-дюймовий дисплей Фото: globalsuzuki.com

У салоні значно покращилося оздоблення: пластик став двоколірним, а розбавляють його сріблясті вставки. На центральній панелі з'явився 9-дюймовий дисплей.

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Комплектацію Suzuki Brezza розширено обладнанням, нетиповим для бюджетних моделей. Топові версії отримали люк у даху, клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку для смартфона та навіть проєкцію на лобове скло.

[ + – ] Внутрішнє оздоблення суттєво покращили Фото: globalsuzuki.com

Кросовер Suzuki Brezza зберіг 1,5-літровий 103-сильний двигун попередника, але тепер його доповнили 48-вольтною гібридною установкою. На вибір запропоновано 5-ступінчасту механічну або нову 6-ступінчасту автоматичну КПП, а привід — виключно передній.

[ + – ] Бензиновий 1,5-літровий двигун доповнений гібридною установкою

Через гібридну установку ціна Suzuki Brezza дещо збільшилася, але він усе одно залишається доступним. Базова версія коштує 10 000 доларів, а найдорожча — 17 600 доларів.

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