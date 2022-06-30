Гібридна установка та багате обладнання: Suzuki показали кросовер за $10 тисяч (відео)
Бюджетний Suzuki Brezza став виразнішим на вигляд і отримав обладнання, властиве моделям класом вище. Кросовер пропонують виключно в гібридному виконанні.
В Індії презентували новий Suzuki Brezza. Якщо перше покоління недорогого кросовера розроблялося виключно для місцевого ринку, то тепер модель вирішили постачати до інших країн. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.
Suzuki Brezza 2022 побудований на платформі попередника, але всі кузовні панелі в нього нові. Дизайн став виразнішим — із мускулистими розширеними крилами, хромованими гратами радіатора та величезним повітрозабірником у бампері. Габарити кросовера практично не змінилися.
Розміри Suzuki Brezza 2022:
- Довжина — 3995 мм
- Ширина — 1790 мм
- Висота — 1685 мм
- Колісна база — 2500 мм
У салоні значно покращилося оздоблення: пластик став двоколірним, а розбавляють його сріблясті вставки. На центральній панелі з'явився 9-дюймовий дисплей.Важливо
Комплектацію Suzuki Brezza розширено обладнанням, нетиповим для бюджетних моделей. Топові версії отримали люк у даху, клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку для смартфона та навіть проєкцію на лобове скло.
Кросовер Suzuki Brezza зберіг 1,5-літровий 103-сильний двигун попередника, але тепер його доповнили 48-вольтною гібридною установкою. На вибір запропоновано 5-ступінчасту механічну або нову 6-ступінчасту автоматичну КПП, а привід — виключно передній.
Через гібридну установку ціна Suzuki Brezza дещо збільшилася, але він усе одно залишається доступним. Базова версія коштує 10 000 доларів, а найдорожча — 17 600 доларів.
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