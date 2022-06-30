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Гібридна установка та багате обладнання: Suzuki показали кросовер за $10 тисяч (відео)

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Новий Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кросовер Suzuki Brezza
Фото: globalsuzuki.com | Дизайн Suzuki Brezza став цікавішим

Бюджетний Suzuki Brezza став виразнішим на вигляд і отримав обладнання, властиве моделям класом вище. Кросовер пропонують виключно в гібридному виконанні.

В Індії презентували новий Suzuki Brezza. Якщо перше покоління недорогого кросовера розроблялося виключно для місцевого ринку, то тепер модель вирішили постачати до інших країн. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

Новий Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кросовер Suzuki Brezza
Кросовер коштує від 10 000 до 17 600 доларів
Фото: globalsuzuki.com

Suzuki Brezza 2022 побудований на платформі попередника, але всі кузовні панелі в нього нові. Дизайн став виразнішим — із мускулистими розширеними крилами, хромованими гратами радіатора та величезним повітрозабірником у бампері. Габарити кросовера практично не змінилися.

Новий Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кросовер Suzuki Brezza
Уперше для кросовера запропонували 6-ступінчасту автоматичну КПП
Фото: globalsuzuki.com

Розміри Suzuki Brezza 2022:

  • Довжина — 3995 мм
  • Ширина — 1790 мм
  • Висота — 1685 мм
  • Колісна база — 2500 мм
Новий Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кросовер Suzuki Brezza
У салоні встановлений 9,0-дюймовий дисплей
Фото: globalsuzuki.com

У салоні значно покращилося оздоблення: пластик став двоколірним, а розбавляють його сріблясті вставки. На центральній панелі з'явився 9-дюймовий дисплей.

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Комплектацію Suzuki Brezza розширено обладнанням, нетиповим для бюджетних моделей. Топові версії отримали люк у даху, клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку для смартфона та навіть проєкцію на лобове скло.

Новий Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кросовер Suzuki Brezza
Внутрішнє оздоблення суттєво покращили
Фото: globalsuzuki.com

Кросовер Suzuki Brezza зберіг 1,5-літровий 103-сильний двигун попередника, але тепер його доповнили 48-вольтною гібридною установкою. На вибір запропоновано 5-ступінчасту механічну або нову 6-ступінчасту автоматичну КПП, а привід — виключно передній.

Бензиновий 1,5-літровий двигун доповнений гібридною установкою

Через гібридну установку ціна Suzuki Brezza дещо збільшилася, але він усе одно залишається доступним. Базова версія коштує 10 000 доларів, а найдорожча — 17 600 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia оновили недорогий кросовер Seltos. Він став цікавішим на вигляд і отримав сучасну панель пірборів.