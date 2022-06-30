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Гибридная установка и богатое оснащение: Suzuki показали кроссовер за $10 тысяч (видео)

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Новый Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кроссовер Suzuki Brezza
Фото: globalsuzuki.com | Дизайн Suzuki Brezza стал интереснее

Бюджетный Suzuki Brezza стал выразительнее на вид и получил оборудование, свойственное моделям классом выше. Кроссовер предлагают исключительно в гибридном исполнении.

В Индии презентовали новый Suzuki Brezza. Если первое поколение недорогого кроссовера разрабатывалось исключительно для местного рынка, то теперь модель решили поставлять и в другие страны. Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

Новый Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кроссовер Suzuki Brezza
Кроссовер стоит от 10 000 до 17 600 долларов
Фото: globalsuzuki.com

Suzuki Brezza 2022 построен на платформе предешественника, однако все кузовные панели у него новые. Дизайн стал выразительнее – с мускулистыми расширенными крыльями, хромированной решеткой радиатора и огромным воздухозаборником в бампере. Габариты кроссовера практически не изменились.

Новый Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кроссовер Suzuki Brezza
Впервые для кроссовера предложили 6-ступенчатую автоматическую КПП
Фото: globalsuzuki.com

Размеры Suzuki Brezza 2022:

  • Длина – 3995 мм
  • Ширина – 1790 мм
  • Высота – 1685 мм
  • Колесная база – 2500 мм
Новый Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кроссовер Suzuki Brezza
В салоне установлен 9,0-дюймовый дисплей
Фото: globalsuzuki.com

В салоне существенно улучшилась отделка: пластик стал двухцветным, а разбавляют его серебристые вставки. На центральной панели появился 9-дюймовый сенсорный дисплей.

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Комплектация Suzuki Brezza расширена оборудованием, нетипичным для бюджетных моделей. Топовые версии получили люк в крыше, климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона и даже проекцию на лобовое стекло.

Новый Suzuki Brezza, Suzuki Brezza, Suzuki Brezza 2022, кроссовер Suzuki Brezza
Внутреннюю отделку существенно улучшили
Фото: globalsuzuki.com

Кроссовер Suzuki Brezza сохранил 1,5-литровый 103-сильный мотор предшественника, но теперь его дополнили 48-вольтной гибридной установкой. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая или новая 6-ступенчатая автоматическая КПП, а привод – исключительно передний.

Бензиновый 1,5-литровый мотор дополнен гибридной установкой

Из-за гибридной установки цена Suzuki Brezza несколько увеличилась, но он все равно остается доступным. Базовая версия стоит 10 000 долларов, а самая дорогая – $17 600.

Ранее Фокус сообщал, что Kia обновили недорогой кроссовер Seltos. Он стал интереснее на вид и получил современную панель пирборов.