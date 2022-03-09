Nissan Qashqai 2022 получил новую экономичную версию: она расходует всего 5,3 л/100км

В силовой установке Nissan Qashqai e-Power главную роль играет электромотор, а бензиновый двигатель не вращает колеса кроссовера.

Линейку Nissan Qashqai 2022 вскоре пополнит гибридный вариант e-Power. Его продажи на европейском рынке стартуют летом 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Nissan Qashqai e-Power оснащен 1,5-литровым 158-сильным бензиновым турбомотором, который не вращает колеса. Он выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию для 190-сильного электромотора.

Таким образом сочетаются преимущества электромобиля (максимальный крутящий момент с первых оборотов) с большим запасом хода бензиновой модели. К тому же, бензиновый двигатель в режиме генератора работает на стабильных оборотах, что снижает расход топлива. Новый Nissan Qashqai e-Power расходует 5,3 л/100 км.

[ + – ] Бензиновый двигатель играет роль генератора Фото: Nissan

Кроссовер также получил систему рекуперативного торможения с режимом e-Pedal, в котором можно ездить не касаясь педали тормоза – замедление происходит, если отпустить газ.

С виду гибрид Nissan Qashqai практически ничем не отличается от бензинового кроссовера. Разве что на кузове появились шильдики e-Power.

Важно

Renault показали стильный кроссовер: он придет на смену модели Kadjar

Ранее было заявлено, что Nissan Qashqai e-Power появится в Украине, однако из-за войны с РФ сроки его появления на нашем рынке прогнозировать сложно.

Также Фокус сообщал, что Nissan покидает российский рынок и выделил помощь Украине.