Nissan Qashqai 2022 отримав нову економічну версію: вона витрачає лише 5,3 л/100км

У силовій установці Nissan Qashqai e-Power головну роль відіграє електромотор, а двигун не обертає колеса кросовера.

Лінійку Nissan Qashqai 2022 незабаром поповнить гібридний варіант e-Power. Його продажі на європейському ринку стартують улітку 2022 року. Про це повідомляє офіційний вебсайт Nissan.

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Nissan Qashqai e-Power оснащений 1,5-літровим 158-сильним бензиновим турбомотором, який не обертає колеса. Він виконує роль генератора та виробляє електроенергію для 190-сильного електромотора.

Так поєднуються переваги електромобіля (максимальний крутний момент із перших оборотів) з великим запасом ходу бензинової моделі. До того ж, бензиновий двигун у режимі генератора працює на стабільних оборотах, що знижує витрати пального. Новий Nissan Qashqai e-Power витрачає 5,3 л/100 км.

[ + – ] Бензиновий двигун відіграє роль генератора Фото: Nissan

Кросовер також отримав систему рекуперативного гальмування з режимом e-Pedal, в якому можна їздити, не торкаючись педалі гальма — уповільнення відбувається, якщо відпустити газ.

На вигляд гібрид Nissan Qashqai практично нічим не відрізняється від бензинового кросовера. Хіба на кузові з'явилися шильдики e-Power.

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Раніше було заявлено, що Nissan Qashqai e-Power з'явиться в Україні, проте через війну з РФ термін його появи на нашому ринку прогнозувати складно.

Також Фокус повідомляв, що Nissan залишає російський ринок і виділив допомогу Україні.