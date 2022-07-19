Nissan показав гібридний кросовер за $20 тисяч із витратою 4,3 л на 100 км (фото)
Кросовер Nissan Kicks пройшов оновлення і тепер доступний виключно в гібридному економічному варіанті. Він став потужнішим та економічнішим, а також уперше отримав повний привід.
У Японії презентували оновлений кросовер Nissan Kicks. Модель відтепер буде доступна лише в гібридній версії, але при цьому залишиться досить доступною — ціна становитиме від 20 300 до 23 800 доларів. Подробиці авто розкрив і на офіційному сайті Nissan.
Новий Nissan Kicks практично не змінився зовні, адже кросовер нещодавно пройшов фейсліфтинг. Тому обмежилися зміненими бамперами та ліхтарями. Крім того, з'явилася спортивна версія з обважуванням від компанії Autech.
У салоні замінено важіль КПП і змінено дизайн центральної консолі. Базова комплектація Nissan Kicks 2022 наразі враховує систему автоматичного гальмування. Крім того, запропоновано нові варіанти внутрішнього оздоблення.
Основну увагу приділили доопрацюванню гібридної установки Nissan e-Power. Потужність електродвигуна збільшили до 134 к. с., а крутний момент — до 280 Н∙м. Саме він обертає колеса, а 1,2-літровий бензиновий двигун на 78 к. с. виконує роль генератора та виробляє електроенергію. Така гібридна установка нещодавно з'явилася і в Nissan Qashqai 2022.Важливо
Батарею Nissan Kicks e-Power збільшено до 2,06 кВт∙год, що знизило витрату палива на 6,4% — до 4,3 л/100 км у змішаному циклі. Крім того, тепер кросовер доступний не тільки з переднім, але й повним приводом.
Раніше Фокус повідомляв, що Nissan готує новий спортивний кросовер із гібридною установкою.