RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Nissan показав гібридний кросовер за $20 тисяч із витратою 4,3 л на 100 км (фото)

1731
Nissan Kicks 2023, Nissan Kicks, новий Nissan Kicks, кросовер Nissan Kicks, гібрид Nissan Kicks, Nissan Kicks e-power
Фото: Nissan | Nissan Kicks отримав покращену 134-сильну гібридну установку e-Power

Кросовер Nissan Kicks пройшов оновлення і тепер доступний виключно в гібридному економічному варіанті. Він став потужнішим та економічнішим, а також уперше отримав повний привід.

У Японії презентували оновлений кросовер Nissan Kicks. Модель відтепер буде доступна лише в гібридній версії, але при цьому залишиться досить доступною — ціна становитиме від 20 300 до 23 800 доларів. Подробиці авто розкрив і на офіційному сайті Nissan.

Nissan Kicks 2023, Nissan Kicks, новий Nissan Kicks, кросовер Nissan Kicks, гібрид Nissan Kicks, Nissan Kicks e-power
Лінійку поповнила спортивна версія з обважуванням
Фото: Nissan

Новий Nissan Kicks практично не змінився зовні, адже кросовер нещодавно пройшов фейсліфтинг. Тому обмежилися зміненими бамперами та ліхтарями. Крім того, з'явилася спортивна версія з обважуванням від компанії Autech.

Nissan Kicks 2023, Nissan Kicks, новий Nissan Kicks, кросовер Nissan Kicks, гібрид Nissan Kicks, Nissan Kicks e-power
Позаду оновлено ліхтарі
Фото: Nissan

У салоні замінено важіль КПП і змінено дизайн центральної консолі. Базова комплектація Nissan Kicks 2022 наразі враховує систему автоматичного гальмування. Крім того, запропоновано нові варіанти внутрішнього оздоблення.

Nissan Kicks 2023, Nissan Kicks, новий Nissan Kicks, кросовер Nissan Kicks, гібрид Nissan Kicks, Nissan Kicks e-power
У салоні покращено оздоблення та замінено важіль КПП
Фото: Nissan

Основну увагу приділили доопрацюванню гібридної установки Nissan e-Power. Потужність електродвигуна збільшили до 134 к. с., а крутний момент — до 280 Н∙м. Саме він обертає колеса, а 1,2-літровий бензиновий двигун на 78 к. с. виконує роль генератора та виробляє електроенергію. Така гібридна установка нещодавно з'явилася і в Nissan Qashqai 2022.

Важливо
Стильна зовнішність та гібридні двигуни: Kia показали новий молодіжний кросовер (фото)
Стильна зовнішність та гібридні двигуни: Kia показали новий молодіжний кросовер (фото)

Батарею Nissan Kicks e-Power збільшено до 2,06 кВт∙год, що знизило витрату палива на 6,4% — до 4,3 л/100 км у змішаному циклі. Крім того, тепер кросовер доступний не тільки з переднім, але й повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan готує новий спортивний кросовер із гібридною установкою.