Nissan показав гібридний кросовер за $20 тисяч із витратою 4,3 л на 100 км (фото)

Кросовер Nissan Kicks пройшов оновлення і тепер доступний виключно в гібридному економічному варіанті. Він став потужнішим та економічнішим, а також уперше отримав повний привід.

У Японії презентували оновлений кросовер Nissan Kicks. Модель відтепер буде доступна лише в гібридній версії, але при цьому залишиться досить доступною — ціна становитиме від 20 300 до 23 800 доларів. Подробиці авто розкрив і на офіційному сайті Nissan.

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[ + – ] Лінійку поповнила спортивна версія з обважуванням Фото: Nissan

Новий Nissan Kicks практично не змінився зовні, адже кросовер нещодавно пройшов фейсліфтинг. Тому обмежилися зміненими бамперами та ліхтарями. Крім того, з'явилася спортивна версія з обважуванням від компанії Autech.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі Фото: Nissan

У салоні замінено важіль КПП і змінено дизайн центральної консолі. Базова комплектація Nissan Kicks 2022 наразі враховує систему автоматичного гальмування. Крім того, запропоновано нові варіанти внутрішнього оздоблення.

[ + – ] У салоні покращено оздоблення та замінено важіль КПП Фото: Nissan

Основну увагу приділили доопрацюванню гібридної установки Nissan e-Power. Потужність електродвигуна збільшили до 134 к. с., а крутний момент — до 280 Н∙м. Саме він обертає колеса, а 1,2-літровий бензиновий двигун на 78 к. с. виконує роль генератора та виробляє електроенергію. Така гібридна установка нещодавно з'явилася і в Nissan Qashqai 2022.

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Батарею Nissan Kicks e-Power збільшено до 2,06 кВт∙год, що знизило витрату палива на 6,4% — до 4,3 л/100 км у змішаному циклі. Крім того, тепер кросовер доступний не тільки з переднім, але й повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan готує новий спортивний кросовер із гібридною установкою.