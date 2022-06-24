Стильна зовнішність і гібридна установка: Nissan готує купе-кросовер Skyline (фото)

Кросовер Nissan Skyline повернеться на ринок у 2024 році. Нова модель порідниться з Infiniti QX55 та отримає гібридну установку від Nissan Qashqai.

Nissan відроджує модель Skyline Crossover. Її припинили випускати у 2016 році, однак із 2024 року в продажу з'явиться друге покоління кросовера. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

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[ + – ] Кросовер відрізняється похилим аркоподібним дахом Фото: BestCarWeb

Нагадаємо, що Nissan Skyline Crossover був дешевшою праворульною версією Infiniti EX/QX50 першого покоління. Продавали його виключно в Японії, проте тепер ситуація зміниться — нова модель має з'явитись і в інших країнах.

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Новий Nissan Skyline Crossover також порідниться з Infiniti — цього разу основою для нього стане купе-кросовер QX55. Утім тепер, судячи з рендерів, дві моделі істотно відрізнятимуться одна від одної.

На зображеннях видно, що кросовер Nissan Skyline не нагадує Infiniti QX55. Дві моделі ріднить хіба що похилий аркоподібний дах. У зовнішньому вигляді Skyline Crossover переважають грановані поверхні й він більше нагадує новий Nissan Qashqai.

[ + – ] Покупцям запропонують бензинову та гібридну версії Фото: BestCarWeb

Очікується, що новий Nissan Skyline Crossover запозичить в Infiniti 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 272 к. с. зі змінним ступенем стиснення, а також варіатор і повнопривідну трансмісію.

Разом із тим очікується поява і гібридної версії, причому силову установку e-Power візьмуть у того ж Qashqai. Нагадаємо, у ній колеса обертає 190-сильний електромотор, а 1,5-літрова бензинова турбочетвірка на 158 к. с. виконує роль генератора та виробляє електроенергію.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan надав електромобіль за $13 900 з багатою комплектацією.