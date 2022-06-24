Стильная внешность и гибридная установка: Nissan готовит купе-кроссовер Skyline (фото)

Кроссовер Nissan Skyline вернется на рынок в 2024 году. Новая модель породнится с Infiniti QX55 и получит гибридную установку от Nissan Qashqai.

Nissan возрождает модель Skyline Crossover. Ее прекратили выпускать в 2016 году, однако с 2024 года в продаже появится второе поколение кроссовера. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

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[ + – ] Кроссовер отличается покатой аркообразной крышей Фото: BestCarWeb

Напомним, что Nissan Skyline Crossover был более дешевой праворульной версией Infiniti EX/QX50 первого поколения. Продавали его исключительно в Японии, однако теперь ситуация изменится – новая модель должна появиться и в других странах.

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Новый Nissan Skyline Crossover также породнится с Infiniti – на этот раз основой для него станет купе-кроссовер QX55. Впрочем теперь, судя по рендерам, две модели будут существенно отличаться друг от друга.

На изображениях видно, что кроссовер Nissan Skyline не похож на Infiniti QX55. Две модели роднит разве что покатая аркообразная крыша. Во внешнем виде Skyline Crossover преобладают граненые поверхности и он больше напоминает новый Nissan Qashqai.

[ + – ] Покупателям предложат бензиновую и гибридную версии Фото: BestCarWeb

Ожидается, что новый Nissan Skyline Crossover позаимствует у Infiniti 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 272 л. с. с переменной степенью сжатия, а также вариатор и полноприводную трансмиссию.

Вместе с тем, ожидается появление и гибридной версии, причем силовую установку e-Power возьмут у того же Qashqai. Напомним, в ней колеса вращает 190-сильный электромотор, а 1,5-литровая бензиновая турбочетверка на 158 л. с. выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan паредставил электромобиль за $13 900 с богатой комплектацией.