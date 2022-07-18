В Узбекистане начался выпуск кроссовера Chevrolet за $14 000: он появится в Украине (фото)
Chevrolet Tracker — первый кроссовер от предприятия UzAuto Motors, ранее известного как Ravon. У него богатая комплектация и экономичный турбомотор.
В Узбекистане на предприятии UzAuto Motors стартовало производство Chevrolet Tracker. Бюджетный кроссовер будет стоить от 14 000 до 18 500 долларов и его планируют экспортировать. Об этом сообщает официальный сайт UzAuto Motors.
Ежегодно собираются выпускать примерно по 80 тысяч Chevrolet Tracker. Кроссовер должен появиться и в Украине, ведь у нас продаются другие модели Chevrolet от узбекского подразделения General Motors (ранее они были представлены под брендом Ravon).
Новый Chevrolet Tracker – компактный молодежный кроссовер. У него широкая решетка радиатора, расширенные крылья и рельефные боковины. По размерам модель сопоставима с популярным Duster.
Габариты Chevrolet Tracker 2022:
- Длина – 4270 мм
- Ширина – 1791 мм
- Высота – 1627 мм
- Колесная база – 2570 мм
В салоне приборы поместили в отдельные колодцы, а на центральной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника составляет 390 л.
Комплектация Chevrolet Tracker в топовом варианте Premier довольно богатая – диодные фары, отделка эко-кожей, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, люк, парковочный автопилот, электропривод кресла водителя. Также предусмотрены системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.Важно
Характеристики Chevrolet Tracker 2022
Новый Chevrolet Tracker в Узбекистане будут оснащать только 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 132 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,9 л/100 км. Впрочем, в других странах выпускают и более мощные версии – есть даже спортивный вариант Tracker RS. Узбекский Tracker позиционируют как городской кроссовер, поэтому он будет исключительно переднеприводным и с небольшим (161 мм) клиренсом.
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