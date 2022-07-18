В Узбекистане начался выпуск кроссовера Chevrolet за $14 000: он появится в Украине (фото)

Chevrolet Tracker — первый кроссовер от предприятия UzAuto Motors, ранее известного как Ravon. У него богатая комплектация и экономичный турбомотор.

В Узбекистане на предприятии UzAuto Motors стартовало производство Chevrolet Tracker. Бюджетный кроссовер будет стоить от 14 000 до 18 500 долларов и его планируют экспортировать. Об этом сообщает официальный сайт UzAuto Motors.

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[ + – ] Ежегодно планируют собирать по 80 тысяч Chevrolet Tracker Фото: gazeta.uz

Ежегодно собираются выпускать примерно по 80 тысяч Chevrolet Tracker. Кроссовер должен появиться и в Украине, ведь у нас продаются другие модели Chevrolet от узбекского подразделения General Motors (ранее они были представлены под брендом Ravon).

[ + – ] Chevrolet Tracker комплектуется 1,2-литровым 132-сильным турбомотором Фото: General Motors

Новый Chevrolet Tracker – компактный молодежный кроссовер. У него широкая решетка радиатора, расширенные крылья и рельефные боковины. По размерам модель сопоставима с популярным Duster.

[ + – ] В салоне приборы помещены в отдельные колодцы Фото: General Motors

Габариты Chevrolet Tracker 2022:

Длина – 4270 мм

Ширина – 1791 мм

Высота – 1627 мм

Колесная база – 2570 мм

В салоне приборы поместили в отдельные колодцы, а на центральной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника составляет 390 л.

[ + – ] У кроссовера богатое оснащение Фото: General Motors

Комплектация Chevrolet Tracker в топовом варианте Premier довольно богатая – диодные фары, отделка эко-кожей, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, люк, парковочный автопилот, электропривод кресла водителя. Также предусмотрены системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

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Характеристики Chevrolet Tracker 2022

Новый Chevrolet Tracker в Узбекистане будут оснащать только 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 132 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,9 л/100 км. Впрочем, в других странах выпускают и более мощные версии – есть даже спортивный вариант Tracker RS. Узбекский Tracker позиционируют как городской кроссовер, поэтому он будет исключительно переднеприводным и с небольшим (161 мм) клиренсом.

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