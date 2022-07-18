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В Узбекистане начался выпуск кроссовера Chevrolet за $14 000: он появится в Украине (фото)

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Новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кроссовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
Фото: General Motors | Chevrolet Tracker — компактный городской кроссовер для молодежи

Chevrolet Tracker — первый кроссовер от предприятия UzAuto Motors, ранее известного как Ravon. У него богатая комплектация и экономичный турбомотор.

В Узбекистане на предприятии UzAuto Motors стартовало производство Chevrolet Tracker. Бюджетный кроссовер будет стоить от 14 000 до 18 500 долларов и его планируют экспортировать. Об этом сообщает официальный сайт UzAuto Motors.

Новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кроссовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
Ежегодно планируют собирать по 80 тысяч Chevrolet Tracker
Фото: gazeta.uz

Ежегодно собираются выпускать примерно по 80 тысяч Chevrolet Tracker. Кроссовер должен появиться и в Украине, ведь у нас продаются другие модели Chevrolet от узбекского подразделения General Motors (ранее они были представлены под брендом Ravon).

Новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кроссовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
Chevrolet Tracker комплектуется 1,2-литровым 132-сильным турбомотором
Фото: General Motors

Новый Chevrolet Tracker – компактный молодежный кроссовер. У него широкая решетка радиатора, расширенные крылья и рельефные боковины. По размерам модель сопоставима с популярным Duster.

Новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кроссовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
В салоне приборы помещены в отдельные колодцы
Фото: General Motors

Габариты Chevrolet Tracker 2022:

  • Длина – 4270 мм
  • Ширина – 1791 мм
  • Высота – 1627 мм
  • Колесная база – 2570 мм

В салоне приборы поместили в отдельные колодцы, а на центральной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника составляет 390 л.

Новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кроссовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
У кроссовера богатое оснащение
Фото: General Motors

Комплектация Chevrolet Tracker в топовом варианте Premier довольно богатая – диодные фары, отделка эко-кожей, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, люк, парковочный автопилот, электропривод кресла водителя. Также предусмотрены системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

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Характеристики Chevrolet Tracker 2022

Новый Chevrolet Tracker в Узбекистане будут оснащать только 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 132 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,9 л/100 км. Впрочем, в других странах выпускают и более мощные версии – есть даже спортивный вариант Tracker RS. Узбекский Tracker позиционируют как городской кроссовер, поэтому он будет исключительно переднеприводным и с небольшим (161 мм) клиренсом.

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