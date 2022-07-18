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В Узбекистані розпочався випуск кросовера Chevrolet за $14 000: він з'явиться в Україні (фото)

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Новий Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кросовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
Фото: General Motors | Chevrolet Tracker – компактний міський кросовер для молоді

Chevrolet Tracker — перший кросовер від підприємства UzAuto Motors, раніше відомого як Ravon. У нього багата комплектація та економічний турбомотор.

В Узбекистані на підприємстві UzAuto Motors стартувало виробництво Chevrolet Tracker. Бюджетний кросовер коштуватиме від 14 000 до 18 500 доларів, і його планують експортувати. Про це повідомляє офіційний сайт UzAuto Motors.

Новий Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кросовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
Щороку планують збирати по 80 тисяч Chevrolet Tracker
Фото: gazeta.uz

Щороку збираються випускати приблизно 80 тисяч Chevrolet Tracker. Кросовер має з'явитися і в Україні, адже в нас продаються інші моделі Chevrolet від узбецького підрозділу General Motors (раніше вони були представлені під брендом Ravon).

Новий Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кросовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
Chevrolet Tracker комплектується 1,2-літровим 132-сильним турбомотором
Фото: General Motors

Новий Chevrolet Tracker — компактний молодіжний кросовер. У нього широкі грати радіатора, розширені крила та рельєфні боковини. За розмірами модель можна порівняти з популярним Duster.

Новий Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кросовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
У салоні прилади поміщені в окремі колодязі
Фото: General Motors

Габарити Chevrolet Tracker 2022:

  • довжина — 4 270 мм;
  • ширина — 1 791 мм;
  • висота — 1 627 мм;
  • колісна база — 2 570 мм.

У салоні прилади помістили в окремі колодязі, а на центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий дисплей. Об'єм багажника становить 390 л.

Новий Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker 2022, кросовер Chevrolet Tracker, шевроле трекер
У кросовера багате оснащення
Фото: General Motors

Комплектація Chevrolet Tracker у топовому варіанті Premier досить багата — діодні фари, оздоблення екошкірою, безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, люк, паркувальний автопілот, електропривід крісла водія. Також передбачені системи автоматичного гальмування і контролю "сліпих" зон.

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Характеристики Chevrolet Tracker 2022

Новий Chevrolet Tracker в Узбекистані будуть оснащувати лише 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 132 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Витрата палива у змішаному циклі становить 6,9 л/100 км. Утім, в інших країнах випускають і потужніші версії — є навіть спортивний варіант Tracker RS. Узбецький Tracker позиціонують як міський кросовер, тому він буде виключно передньопривідним і з невеликим (161 мм) кліренсом.

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