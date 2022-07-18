В Узбекистані розпочався випуск кросовера Chevrolet за $14 000: він з'явиться в Україні (фото)

Chevrolet Tracker — перший кросовер від підприємства UzAuto Motors, раніше відомого як Ravon. У нього багата комплектація та економічний турбомотор.

В Узбекистані на підприємстві UzAuto Motors стартувало виробництво Chevrolet Tracker. Бюджетний кросовер коштуватиме від 14 000 до 18 500 доларів, і його планують експортувати. Про це повідомляє офіційний сайт UzAuto Motors.

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[ + – ] Щороку планують збирати по 80 тисяч Chevrolet Tracker Фото: gazeta.uz

Щороку збираються випускати приблизно 80 тисяч Chevrolet Tracker. Кросовер має з'явитися і в Україні, адже в нас продаються інші моделі Chevrolet від узбецького підрозділу General Motors (раніше вони були представлені під брендом Ravon).

[ + – ] Chevrolet Tracker комплектується 1,2-літровим 132-сильним турбомотором Фото: General Motors

Новий Chevrolet Tracker — компактний молодіжний кросовер. У нього широкі грати радіатора, розширені крила та рельєфні боковини. За розмірами модель можна порівняти з популярним Duster.

[ + – ] У салоні прилади поміщені в окремі колодязі Фото: General Motors

Габарити Chevrolet Tracker 2022:

довжина — 4 270 мм;

ширина — 1 791 мм;

висота — 1 627 мм;

колісна база — 2 570 мм.

У салоні прилади помістили в окремі колодязі, а на центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий дисплей. Об'єм багажника становить 390 л.

[ + – ] У кросовера багате оснащення Фото: General Motors

Комплектація Chevrolet Tracker у топовому варіанті Premier досить багата — діодні фари, оздоблення екошкірою, безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, люк, паркувальний автопілот, електропривід крісла водія. Також передбачені системи автоматичного гальмування і контролю "сліпих" зон.

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Характеристики Chevrolet Tracker 2022

Новий Chevrolet Tracker в Узбекистані будуть оснащувати лише 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 132 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Витрата палива у змішаному циклі становить 6,9 л/100 км. Утім, в інших країнах випускають і потужніші версії — є навіть спортивний варіант Tracker RS. Узбецький Tracker позиціонують як міський кросовер, тому він буде виключно передньопривідним і з невеликим (161 мм) кліренсом.

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