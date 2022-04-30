Chevrolet показали молодіжний спортивний кросовер за ціною "Дастера"

Новий Chevrolet Tracker RS розганяється до 100 км/год менш ніж за 8 с. Дизайн кросовера став яскравішим.

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Кросовер Chevrolet Tracker 2022 отримав топову заряджену версію RS. Вона надійде в продаж у травні та коштуватиме близько 20-22 тис. доларів. Інформацію про модель розсекретили на офіційному вебсайті Chevrolet.

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[ + – ] Кросовер отримав 184-сильний турбмотор Фото: General Motors

Головна особливість Chevrolet Tracker RS ховається під капотом. Молодіжний кросовер отримав новий 1,5-літровий бензиновий турбомотор на 184 к. с. і 250 Н∙м. Із безступінчастим варіатором розгін до 100 км/год займає 7,8 с, тобто RS на секунду швидша за 1,3-літрову 163-сильну версію. Привод залишається лише переднім.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: General Motors

Відрізнити новий Chevrolet Tracker RS можна за особливою решіткою радіатора та декором із чорного хрому. Крім того, стандартними є 18-дюймові легкосплавні диски.

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У салоні зміни суттєвіші. Версія RS отримала цифрову панель приладів і збільшений 10,25-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Крім того, у кросовера новий важіль КПП і електронне гальмо стоянки. В обробці з'явилися штучна шкіра та вставки "під карбон", розбавлені контрастним яскраво-червоним простором.

Комплектація включає клімат-контроль і камеру заднього виду. Виробництво кросовера налагодять у Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda представила недорогий електрокросовер за 27 тис. доларів.