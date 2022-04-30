Chevrolet показали молодежный спортивный кроссовер по цене Дастера

Новый Chevrolet Tracker RS разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 8 с. Дизайн кроссовера стал ярче.

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Кроссовер Chevrolet Tracker 2022 получил топовую заряженную версию RS. Она поступит в продажу в мае и будет стоить около 20-22 тыс. долларов. Информацию о модели рассекретили на официальном сайте Chevrolet.

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[ + – ] Кроссовер получил 184-сильный турбмотор Фото: General Motors

Главная особенность Chevrolet Tracker RS прячется под капотом. Молодежный кроссовер получил новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 184 л. с. и 250 Н∙м. С бесступенчатым вариатором разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, то есть RS на секунду быстрее 1,3-литровой 163-сильной версии. Привод остается только передним.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: General Motors

Отличить новый Chevrolet Tracker RS можно по особой решетке радиатора и декору из черного хрома. Кроме того, стандартными являются 18-дюймовые легкосплавные диски.

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В салоне изменения более существенные. Версия RS получила цифровую панель приборов и увеличенный 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Кроме того, у кроссовера новый рычаг КПП и электронный стояночный тормоз. В отделке появились искусственная кожа и вставки "под карбон", разбавленные контрастной ярко-красной прострочкой.

Комплектация включает климат-контроль и камеру заднего вида. Производство кроссовера наладят в Китае.

Ранее Фокус сообщал, что Honda представила недорогой электрокроссовер за 27 тыс. долларов.