Раскрыты новые подробности первого автомобиля Xiaomi (фото)

Производство автомобилей Xiaomi стартует с 2024 года на новом предприятии в пригороде Пекина. За 10 лет планируют разработать четыре электрических модели.

Первый автомобиль Xiaomi дебютирует в нынешнем году. Прототип модели должны показать в августе на масштабном мероприятии, а затем стартуют масштабные его испытания. Об этом пишет китайский сайт Sina Tech.

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[ + – ] Первенцем станет электрический седан за $25 тысяч Фото: autohome.com.cn

Появились и первые подробности новой модели. Это будет электрический седан стоимостью от 150 до 300 тысяч юаней ($25 000 – 40 000). По предварительным данным, его запас хода составляет 800 км. Электромобиль Xiaomi также планируют оснастить инновационным автопилотом третьего уровня, позволяющим водителю не держать руки на руле.

Ранее в интернет попали изображения модели. Электрокар Xiaomi отличается стремительным обтекаемым дизайном, а задние двери открываются против движения.

[ + – ] Электрокар получит инновационный автопилот Фото: autohome.com.cn

Напомним, что автомобильное подразделение Xiaomi создано в прошлом году. Его штат уже насчитывает свыше 300 человек, а статутный капитал – 1,55 миллиарда долларов. В ближайшие 10 лет в автомобильный бизнес Xiaomi вложат еще $10 миллиардов и разработают четыре разные модели электрокаров.

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Производство автомобилей стартует в 2024 году. Сейчас в пригороде Пекина Ичжуане строится современное предприятие, способное выпускать по 300 тысяч машин ежегодно.

Ранее Фокус сообщал, что Huawei представили свой флагманский автомобиль — это большой гибридный кроссовер.