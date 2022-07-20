Раскрыты новые подробности первого автомобиля Xiaomi (фото)
Производство автомобилей Xiaomi стартует с 2024 года на новом предприятии в пригороде Пекина. За 10 лет планируют разработать четыре электрических модели.
Первый автомобиль Xiaomi дебютирует в нынешнем году. Прототип модели должны показать в августе на масштабном мероприятии, а затем стартуют масштабные его испытания. Об этом пишет китайский сайт Sina Tech.
Появились и первые подробности новой модели. Это будет электрический седан стоимостью от 150 до 300 тысяч юаней ($25 000 – 40 000). По предварительным данным, его запас хода составляет 800 км. Электромобиль Xiaomi также планируют оснастить инновационным автопилотом третьего уровня, позволяющим водителю не держать руки на руле.
Ранее в интернет попали изображения модели. Электрокар Xiaomi отличается стремительным обтекаемым дизайном, а задние двери открываются против движения.
Напомним, что автомобильное подразделение Xiaomi создано в прошлом году. Его штат уже насчитывает свыше 300 человек, а статутный капитал – 1,55 миллиарда долларов. В ближайшие 10 лет в автомобильный бизнес Xiaomi вложат еще $10 миллиардов и разработают четыре разные модели электрокаров.Важно
Производство автомобилей стартует в 2024 году. Сейчас в пригороде Пекина Ичжуане строится современное предприятие, способное выпускать по 300 тысяч машин ежегодно.
Ранее Фокус сообщал, что Huawei представили свой флагманский автомобиль — это большой гибридный кроссовер.