Розкрили нові подробиці першого автомобіля Xiaomi (фото)

Виробництво автомобілів Xiaomi стартує з 2024 року на новому підприємстві в передмісті Пекіна. За 10 років планують розробити чотири електричні моделі.

Перший автомобіль Xiaomi дебютує цього року. Прототип моделі мають показати в серпні на масштабному заході, а потім стартують його масштабні випробування. Про це пише китайський сайт Sina Tech.

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[ + – ] Першим стане електричний седан за $25 тисяч Фото: autohome.com.cn

З'явилися перші подробиці нової моделі. Це буде електричний седан вартістю від 150 до 300 тисяч юанів ($25 000 – 40 000). За попередніми даними, його запас ходу становить 800 км. Електромобіль Xiaomi також планують оснастити інноваційним автопілотом третього рівня, що дозволяє водієві не тримати руки на кермі.

Раніше в інтернет потрапили зображення моделі. Електрокар Xiaomi відрізняється стрімким обтічним дизайном, а задні двері відчиняються проти руху.

[ + – ] Електрокар отримає інноваційний автопілот Фото: autohome.com.cn

Нагадаємо, що автомобільний підрозділ Xiaomi створили минулого року. Його штат уже налічує понад 300 осіб, а статутний капітал — 1,55 мільярда доларів. У найближчі 10 років в автомобільний бізнес Xiaomi вкладуть ще 10 мільярдів доларів і розроблять чотири різні моделі електрокарів.

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Виробництво автомобілів стартує у 2024 році. Зараз у передмісті Пекіна Ічжуані будують сучасне підприємство, яке здатне випускати по 300 тисяч машин щорічно.

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