Богатое оснащение и гибридная установка: Huawei презентовали флагманский кроссовер (фото)

Huawei AITO M7 — самая крупная модель китайского бренда. Шестиместный кроссовер предложен исключительнно в гибридных версиях и обладает большим запасом хода на электротяге.

В Китае презентовали новый Huawei AITO M7. Гибридный кроссовер уже доступен для заказа онлайн. Всего за 4 часа было продано 20 000 этих авто по цене от 319 800 до 379 800 юаней ($47 800 – 56 700). Об этом сообщает официальный сайт Huawei AITO.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Длина кроссовера превышает 5 метров Фото: Huawei

Как и все автомобили семейства AITO, М7 был разработан совместно компаниями Huawei и Seres. Аббревиатура AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto ("Добавление интеллекта в авто"). Пока М7 продается в Китае, но в следующем году стартует его экспорт в другие страны.

Новый AITO M7 отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и широкой решеткой радиатора. Это самый большой автомобиль от Huawei и он стал флагманом в модельном ряду.

[ + – ] Модель доступна в гибридных версиях мощностью 272 и 449 л. с. Фото: Huawei

Габариты Huawei AITO M7 2022:

Длина – 5020 мм

Ширина – 1945 мм

Высота – 1775 мм

Колесная база – 2820 мм

[ + – ] У мультимедийной системы Huawei — большой 15,6-дюймовый экран Фото: Huawei

Кроссовер является шестиместным, причем сиденья первых двух рядов получили подогрев, вентиляцию и массаж. Мультимедийную систему с большим 15,6-дюймовым дисплеем и 1000-ваттную акустику, естественно, разрабатывали специалисты Huawei. Также комплектация включает отделку кожей, виртуальную панель приборов и электропривод передних кресел.

[ + – ] Сиденья первого и второго рядов получили подогрев, вентиляцию и массаж Фото: Huawei

Электромоторы для AITO M7 в Huawei также создавали своими силами. В базовой заднеприводной версии стоит один 272-сильный мотор, а в топовом полноприводном варианте их два, общей мощностью 449 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 и 4,8 с, соответственно.

Аккумуляторная батарея емкостью 40 кВт∙ч обеспечивает запас хода на электротяге 195 км в одномоторной версии и 165 км – в двухмоторной.

Важно

Новые китайские электромобили посвятили Маленькому принцу (фото)

Бензиновая 1,5-литровая четверка Seres на 125 л. с. не вращает колеса, а лишь выполняет роль генератора – вырабатывает электроэнергию. Расход топлива в гибридном режиме составляет 6,9 л/100 км для заднеприводной версии и 7,5 л/100 км – в полноприводной. Бака бензина хватит на 1000-1100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Huawei готовят свой первый электромобиль — это будет сверхмощный кроссовер.