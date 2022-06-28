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Инновационная мультимедиа и 496 сил: рассекречен первый электромобиль от Huawei (фото)

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Фото: Huawei | Huawei AITO M5e представят в сентябре

Huawei AITO M5e — полноприводный электрический кроссовер среднего класса. Его запас хода составит около 500 км.

В интернет попали фото Huawei AITO M5e. Электрический кроссовер должны представить 12 сентября наряду с новыми смартфонами китайской компании. Об этом сообщает сайт ithome.

Новый Huawei AITO M5e являет собой электрический вариант модели М5, которую выпускают с конца прошлого года. Как и все автомобили AITO, ее создали совместно с китайским автопроизводителем Seres. Аббревиатура AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto ("Добавление интеллекта в авто").

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Кроссовер оснащен двумя электромоторами
Фото: Huawei

Huawei AITO M5e – электрический кроссовер среднего класса. У авто сдержанный дизайн с покатой крышей, продолговатыми фарами и выраженным "носом". От гибридного собрата авто можно отличить по отсутствию широкой решетки радиатора.

Размеры Huawei AITO M5e:

  • Длина – 4785 мм
  • Ширина – 1930 мм
  • Высота – 1620 мм
  • Колесная база – 2880 мм
  • Масса – 2235 кг
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Запас хода Huawei AITO M5e достигнет 500 км
Фото: Huawei

Салон AITO M5e еще не показали. Известно только, что для электрокара в Huawei разработали новую версию мультимедийной системы на платформе HarmonyOS с множеством интересных функций.

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Электромобиль Huawei AITO M5e получил два мотора – 224-сильный передний и 272-сильный задний. То есть, суммарная мощность составит 496 л. с. Аккумуляторная батарея на 72 кВт∙ч обеспечит запас хода не менее 500 км.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский кроссовер Huawei – большой шестиместный гибрид.