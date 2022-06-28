Инновационная мультимедиа и 496 сил: рассекречен первый электромобиль от Huawei (фото)
Huawei AITO M5e — полноприводный электрический кроссовер среднего класса. Его запас хода составит около 500 км.
В интернет попали фото Huawei AITO M5e. Электрический кроссовер должны представить 12 сентября наряду с новыми смартфонами китайской компании. Об этом сообщает сайт ithome.
Новый Huawei AITO M5e являет собой электрический вариант модели М5, которую выпускают с конца прошлого года. Как и все автомобили AITO, ее создали совместно с китайским автопроизводителем Seres. Аббревиатура AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto ("Добавление интеллекта в авто").
Huawei AITO M5e – электрический кроссовер среднего класса. У авто сдержанный дизайн с покатой крышей, продолговатыми фарами и выраженным "носом". От гибридного собрата авто можно отличить по отсутствию широкой решетки радиатора.
Размеры Huawei AITO M5e:
- Длина – 4785 мм
- Ширина – 1930 мм
- Высота – 1620 мм
- Колесная база – 2880 мм
- Масса – 2235 кг
Салон AITO M5e еще не показали. Известно только, что для электрокара в Huawei разработали новую версию мультимедийной системы на платформе HarmonyOS с множеством интересных функций.Важно
Электромобиль Huawei AITO M5e получил два мотора – 224-сильный передний и 272-сильный задний. То есть, суммарная мощность составит 496 л. с. Аккумуляторная батарея на 72 кВт∙ч обеспечит запас хода не менее 500 км.
Ранее Фокус рассказывал про флагманский кроссовер Huawei – большой шестиместный гибрид.