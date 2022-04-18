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Флагманский кроссовер от Huawei показали на первых фото: это нестандартный гибрид

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Фото: autohome.com.cn | В переднем бампере кроссовера - широкий воздухозаборник

Huawei AITO M7 — большой шестиместный кроссовер длиной свыше 5 метров. Его предложат исключительно в гибридном исполнении.

В Китае опубликованы первые фото кроссовера AITO M7. Это уже вторая модель от нового бренда, основанного компанией Huawei, сообщает сайт Autohome.

Новый Huawei AITO M7 станет флагманским кроссовером бренда. По габаритам он сопоставим с такими моделями, как Audi Q7 и Hyundai Palisade.

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AITO M7 станет самым крупным авто в линейке Huawei
Фото: autohome.com.cn

Размеры кроссовера Huawei AITO M7:

  • Длина – 5020 мм
  • Ширина – 1945 мм
  • Высота – 1775 мм
  • Колесная база – 2820 мм

Китайский кроссовер выглядит довольно сдержанно и отличается по дизайну от младшего AITO M5. У него высокий капот, широкий воздухозаборник в бампере и фонари на всю ширину кузова.

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Фонари растянуты на всю ширину кузова
Фото: autohome.com.cn

Салон AITO M7 пока не рассекречен, но известно, что он шестиместный. Естественно, мультимедийную систему разработали специалисты Huawei.

Китайский кроссовер является гибридом, причем главную роль в силовой установке играет 272-сильный электромотор. Именно он вращает колеса, а 1,5-литровая 125-сильная турбочетверка служит генератором и вырабатывает электроэнергию. Подобную технологию использует гибрид Nissan Qashqai.

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К слову, AITO – далеко не единственные автомобили от Huawei. Китайский телекоммуникационный гигант создал кроссовер совместно с Chery и представил электромобиль с запасом хода под 1000 км.

Также Фокус сообщал, что Chery представили недорогой гибридный кроссовер мощностью свыше 300 л. с.