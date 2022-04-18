Флагманский кроссовер от Huawei показали на первых фото: это нестандартный гибрид

Huawei AITO M7 — большой шестиместный кроссовер длиной свыше 5 метров. Его предложат исключительно в гибридном исполнении.

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В Китае опубликованы первые фото кроссовера AITO M7. Это уже вторая модель от нового бренда, основанного компанией Huawei, сообщает сайт Autohome.

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Новый Huawei AITO M7 станет флагманским кроссовером бренда. По габаритам он сопоставим с такими моделями, как Audi Q7 и Hyundai Palisade.

[ + – ] AITO M7 станет самым крупным авто в линейке Huawei Фото: autohome.com.cn

Размеры кроссовера Huawei AITO M7:

Длина – 5020 мм

Ширина – 1945 мм

Высота – 1775 мм

Колесная база – 2820 мм

Китайский кроссовер выглядит довольно сдержанно и отличается по дизайну от младшего AITO M5. У него высокий капот, широкий воздухозаборник в бампере и фонари на всю ширину кузова.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: autohome.com.cn

Салон AITO M7 пока не рассекречен, но известно, что он шестиместный. Естественно, мультимедийную систему разработали специалисты Huawei.

Китайский кроссовер является гибридом, причем главную роль в силовой установке играет 272-сильный электромотор. Именно он вращает колеса, а 1,5-литровая 125-сильная турбочетверка служит генератором и вырабатывает электроэнергию. Подобную технологию использует гибрид Nissan Qashqai.

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К слову, AITO – далеко не единственные автомобили от Huawei. Китайский телекоммуникационный гигант создал кроссовер совместно с Chery и представил электромобиль с запасом хода под 1000 км.

Также Фокус сообщал, что Chery представили недорогой гибридный кроссовер мощностью свыше 300 л. с.