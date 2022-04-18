Флагманський кросовер від Huawei показали на перших фото: це нестандартний гібрид

Huawei AITO M7 — великий шестимісний кросовер довжиною понад 5 метрів. Його запропонують лише в гібридному виконанні.

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У Китаї опубліковано перші фото кросовера AITO M7. Це вже друга модель від нового бренду, заснованого компанією Huawei, повідомляє сайт Autohome.

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Новий Huawei AITO M7 стане флагманським кросовером бренду. За габаритами його можна порівняти з такими моделями, як Audi Q7 і Hyundai Palisade.

[ + – ] AITO M7 стане найбільшим авто в лінійці Huawei Фото: autohome.com.cn

Розміри кросовера Huawei AITO M7:

Довжина — 5020 мм

Ширина — 1945 мм

Висота — 1775 мм

Колісна база — 2820 мм

Китайський кросовер виглядає досить стримано і відрізняється дизайном від молодшого AITO M5. У нього високий капот, широкий повітрозабірник у бампері та ліхтарі на всю ширину кузова.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: autohome.com.cn

Салон AITO M7 поки не розсекречено, але відомо, що він шестимісний. Звичайно, мультимедійну систему розробили фахівці Huawei.

Китайський кросовер є гібридом, причому головну роль у силовій установці відіграє 272-сильний електродвигун. Саме він обертає колеса, а 1,5-літрова 125-сильна турбочетвірка служить генератором та виробляє електроенергію. Таку технологію використовує гібрид Nissan Qashqai.

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До речі, AITO — далеко не єдині автомобілі від Huawei. Китайський телекомунікаційний гігант створив кросовер спільно з Chery і представив електромобіль із запасом ходу до 1000 км.

Також Фокус повідомляв, що Chery представили недорогий гібридний кросовер потужністю понад 300 к. с.