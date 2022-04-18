Флагманський кросовер від Huawei показали на перших фото: це нестандартний гібрид
Huawei AITO M7 — великий шестимісний кросовер довжиною понад 5 метрів. Його запропонують лише в гібридному виконанні.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У Китаї опубліковано перші фото кросовера AITO M7. Це вже друга модель від нового бренду, заснованого компанією Huawei, повідомляє сайт Autohome.
Новий Huawei AITO M7 стане флагманським кросовером бренду. За габаритами його можна порівняти з такими моделями, як Audi Q7 і Hyundai Palisade.
Розміри кросовера Huawei AITO M7:
- Довжина — 5020 мм
- Ширина — 1945 мм
- Висота — 1775 мм
- Колісна база — 2820 мм
Китайський кросовер виглядає досить стримано і відрізняється дизайном від молодшого AITO M5. У нього високий капот, широкий повітрозабірник у бампері та ліхтарі на всю ширину кузова.
Салон AITO M7 поки не розсекречено, але відомо, що він шестимісний. Звичайно, мультимедійну систему розробили фахівці Huawei.
Китайський кросовер є гібридом, причому головну роль у силовій установці відіграє 272-сильний електродвигун. Саме він обертає колеса, а 1,5-літрова 125-сильна турбочетвірка служить генератором та виробляє електроенергію. Таку технологію використовує гібрид Nissan Qashqai.Важливо
До речі, AITO — далеко не єдині автомобілі від Huawei. Китайський телекомунікаційний гігант створив кросовер спільно з Chery і представив електромобіль із запасом ходу до 1000 км.
Також Фокус повідомляв, що Chery представили недорогий гібридний кросовер потужністю понад 300 к. с.