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Флагманський кросовер від Huawei показали на перших фото: це нестандартний гібрид

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Фото: autohome.com.cn | У передньому бампері кросовера — широкий повітрозабірник

Huawei AITO M7 — великий шестимісний кросовер довжиною понад 5 метрів. Його запропонують лише в гібридному виконанні.

У Китаї опубліковано перші фото кросовера AITO M7. Це вже друга модель від нового бренду, заснованого компанією Huawei, повідомляє сайт Autohome.

Новий Huawei AITO M7 стане флагманським кросовером бренду. За габаритами його можна порівняти з такими моделями, як Audi Q7 і Hyundai Palisade.

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AITO M7 стане найбільшим авто в лінійці Huawei
Фото: autohome.com.cn

Розміри кросовера Huawei AITO M7:

  • Довжина — 5020 мм
  • Ширина — 1945 мм
  • Висота — 1775 мм
  • Колісна база — 2820 мм

Китайський кросовер виглядає досить стримано і відрізняється дизайном від молодшого AITO M5. У нього високий капот, широкий повітрозабірник у бампері та ліхтарі на всю ширину кузова.

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Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: autohome.com.cn

Салон AITO M7 поки не розсекречено, але відомо, що він шестимісний. Звичайно, мультимедійну систему розробили фахівці Huawei.

Китайський кросовер є гібридом, причому головну роль у силовій установці відіграє 272-сильний електродвигун. Саме він обертає колеса, а 1,5-літрова 125-сильна турбочетвірка служить генератором та виробляє електроенергію. Таку технологію використовує гібрид Nissan Qashqai.

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До речі, AITO — далеко не єдині автомобілі від Huawei. Китайський телекомунікаційний гігант створив кросовер спільно з Chery і представив електромобіль із запасом ходу до 1000 км.

Також Фокус повідомляв, що Chery представили недорогий гібридний кросовер потужністю понад 300 к. с.