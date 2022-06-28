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Інноваційна мультимедіа та 496 сил: розсекречено перший електромобіль від Huawei (фото)

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Кросовер Huawei, Електромобіль Huawei, Huawei AITO M5e, Huawei AITO, автомобіль Huawei
Фото: Huawei | Huawei AITO M5e представлять у вересні

Huawei AITO M5e — повнопривідний електричний кросовер середнього класу. Його запас ходу становитиме близько 500 км.

В інтернет потрапили фото Huawei AITO M5e. Електричний кросовер мають представити 12 вересня поряд із новими смартфонами китайської компанії. Про це повідомляє сайт ithome.

Новий Huawei AITO M5e є електричним варіантом моделі М5, яку випускають з кінця минулого року. Як і всі автомобілі AITO, її створили разом із китайським автовиробником Seres. Абревіатура AITO розшифровується як Adding Intelligence to Auto ("Додавання інтелекту в авто").

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Кросовер оснащений двома електромоторами
Фото: Huawei

Huawei AITO M5e — електричний кросовер середнього класу. У авто стриманий дизайн із похилим дахом, довгастими фарами та вираженим "носом". Від гібридного побратима авто можна відрізнити за відсутністю широкої радіаторної решітки.

Розміри Huawei AITO M5e:

  • Довжина — 4785 мм
  • Ширина — 1930 мм
  • Висота — 1620 мм
  • Колісна база — 2880 мм
  • Маса — 2235 кг
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Запас ходу Huawei AITO M5e досягне 500 км
Фото: Huawei

Салон AITO M5e ще не показали. Відомо тільки, що для електрокара в Huawei розробили нову версію мультимедійної системи на платформі HarmonyOS із багатьма цікавими функціями.

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Електромобіль Huawei AITO M5e отримав два двигуни — 224-сильний передній і 272-сильний задній. Тобто сумарна потужність складе 496 к. с. Акумуляторна батарея на 72 кВт∙год забезпечить запас ходу не менше 500 км.

Раніше Фокус розповідав про флагманський кросовер Huawei — великий шестимісний гібрид.