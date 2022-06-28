Інноваційна мультимедіа та 496 сил: розсекречено перший електромобіль від Huawei (фото)

Huawei AITO M5e — повнопривідний електричний кросовер середнього класу. Його запас ходу становитиме близько 500 км.

В інтернет потрапили фото Huawei AITO M5e. Електричний кросовер мають представити 12 вересня поряд із новими смартфонами китайської компанії. Про це повідомляє сайт ithome.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Новий Huawei AITO M5e є електричним варіантом моделі М5, яку випускають з кінця минулого року. Як і всі автомобілі AITO, її створили разом із китайським автовиробником Seres. Абревіатура AITO розшифровується як Adding Intelligence to Auto ("Додавання інтелекту в авто").

[ + – ] Кросовер оснащений двома електромоторами Фото: Huawei

Huawei AITO M5e — електричний кросовер середнього класу. У авто стриманий дизайн із похилим дахом, довгастими фарами та вираженим "носом". Від гібридного побратима авто можна відрізнити за відсутністю широкої радіаторної решітки.

Розміри Huawei AITO M5e:

Довжина — 4785 мм

Ширина — 1930 мм

Висота — 1620 мм

Колісна база — 2880 мм

Маса — 2235 кг

[ + – ] Запас ходу Huawei AITO M5e досягне 500 км Фото: Huawei

Салон AITO M5e ще не показали. Відомо тільки, що для електрокара в Huawei розробили нову версію мультимедійної системи на платформі HarmonyOS із багатьма цікавими функціями.

Важливо

Ціна 20 тисяч євро та запас ходу 250 км: італійці показали недорогий електрокар (відео)

Електромобіль Huawei AITO M5e отримав два двигуни — 224-сильний передній і 272-сильний задній. Тобто сумарна потужність складе 496 к. с. Акумуляторна батарея на 72 кВт∙год забезпечить запас ходу не менше 500 км.

Раніше Фокус розповідав про флагманський кросовер Huawei — великий шестимісний гібрид.