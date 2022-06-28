Інноваційна мультимедіа та 496 сил: розсекречено перший електромобіль від Huawei (фото)
Huawei AITO M5e — повнопривідний електричний кросовер середнього класу. Його запас ходу становитиме близько 500 км.
В інтернет потрапили фото Huawei AITO M5e. Електричний кросовер мають представити 12 вересня поряд із новими смартфонами китайської компанії. Про це повідомляє сайт ithome.
Новий Huawei AITO M5e є електричним варіантом моделі М5, яку випускають з кінця минулого року. Як і всі автомобілі AITO, її створили разом із китайським автовиробником Seres. Абревіатура AITO розшифровується як Adding Intelligence to Auto ("Додавання інтелекту в авто").
Huawei AITO M5e — електричний кросовер середнього класу. У авто стриманий дизайн із похилим дахом, довгастими фарами та вираженим "носом". Від гібридного побратима авто можна відрізнити за відсутністю широкої радіаторної решітки.
Розміри Huawei AITO M5e:
- Довжина — 4785 мм
- Ширина — 1930 мм
- Висота — 1620 мм
- Колісна база — 2880 мм
- Маса — 2235 кг
Салон AITO M5e ще не показали. Відомо тільки, що для електрокара в Huawei розробили нову версію мультимедійної системи на платформі HarmonyOS із багатьма цікавими функціями.Важливо
Електромобіль Huawei AITO M5e отримав два двигуни — 224-сильний передній і 272-сильний задній. Тобто сумарна потужність складе 496 к. с. Акумуляторна батарея на 72 кВт∙год забезпечить запас ходу не менше 500 км.
Раніше Фокус розповідав про флагманський кросовер Huawei — великий шестимісний гібрид.