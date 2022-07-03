Новые китайские электромобили посвятили Маленькому принцу (фото)

Электрокары Arcfox Alpha S и Alpha T от BAIC украсили изображениями Маленького принца на кузове и в салоне. Кроме того, им переделали меню мультимедийной системы.

Китайский концерн BAIC решил отпраздновать 80-летие знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Электромобили Arcfox Alpha S и Alpha T получили специальные версии, посвященные главному герою повести. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Спецверсии электромобилей появились к 80-летию повести "Маленький принц" Фото: CarNewsChina

На кузове автомобилей появились наклейки с изображением Маленького принца, а задние стойки крыши украшены специальными логотипами.

[ + – ] Седан BAIC Arcfox Alpha S Фото: CarNewsChina

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В салоне появились оригинальные иллюстрации из книги Антуана де Сент-Экзюпери – их можно увидеть на передней панели и подголовниках. Мало того, изменено меню мультимедийной системы – на заставке также присутствует Маленький принц со своим другом лисом, а при включении зажигания появляется изображение розы.

[ + – ] На передней панели появилась иллюстрация из книги Фото: CarNewsChina

Электрический седан BAIC Arcfox Alpha S достигает 4930 мм в длину и стоит от 251 900 до 429 900 юаней ($37 600 – 64 200). Его предлагают в трех версиях:

Передний привод, 218 л. с, батарея на 67,3 кВт∙ч, запас хода 525 км

Полный привод, 435 л. с, батарея на 93,6 кВт∙ч, запас хода 708 км

Полный привод, 643 л. с, батарея на 74,5 кВт∙ч, запас хода 500 км

[ + – ] Меню мультимедийной системы изменили Фото: CarNewsChina

Электрокроссовер BAIC Arcfox Alpha T несколько компактнее (4788 мм в длину) и дешевле – от 241 900 до 325 300 юаней ($36 100 – 48 700). Он доступен в двух вариантах:

Передний привод, 218 л. с, батарея на 67,3 кВт∙ч, запас хода 480 км

Полный привод, 435 л. с, батарея на 93,6 кВт∙ч, запас хода 600 км

[ + – ] Подголовники электрокаров также украсили изображениями Маленького принца Фото: CarNewsChina

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