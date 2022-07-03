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Новые китайские электромобили посвятили Маленькому принцу (фото)

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BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайские электромобили, маленький принц
Фото: CarNewsChina | Кроссовер BAIC Arcfox Alpha T

Электрокары Arcfox Alpha S и Alpha T от BAIC украсили изображениями Маленького принца на кузове и в салоне. Кроме того, им переделали меню мультимедийной системы.

Китайский концерн BAIC решил отпраздновать 80-летие знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Электромобили Arcfox Alpha S и Alpha T получили специальные версии, посвященные главному герою повести. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайские электромобили, маленький принц
Спецверсии электромобилей появились к 80-летию повести "Маленький принц"
Фото: CarNewsChina

На кузове автомобилей появились наклейки с изображением Маленького принца, а задние стойки крыши украшены специальными логотипами.

BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайские электромобили, маленький принц
Седан BAIC Arcfox Alpha S
Фото: CarNewsChina
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В салоне появились оригинальные иллюстрации из книги Антуана де Сент-Экзюпери – их можно увидеть на передней панели и подголовниках. Мало того, изменено меню мультимедийной системы – на заставке также присутствует Маленький принц со своим другом лисом, а при включении зажигания появляется изображение розы.

BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайские электромобили, маленький принц
На передней панели появилась иллюстрация из книги
Фото: CarNewsChina

Электрический седан BAIC Arcfox Alpha S достигает 4930 мм в длину и стоит от 251 900 до 429 900 юаней ($37 600 – 64 200). Его предлагают в трех версиях:

  • Передний привод, 218 л. с, батарея на 67,3 кВт∙ч, запас хода 525 км
  • Полный привод, 435 л. с, батарея на 93,6 кВт∙ч, запас хода 708 км
  • Полный привод, 643 л. с, батарея на 74,5 кВт∙ч, запас хода 500 км
BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайские электромобили, маленький принц
Меню мультимедийной системы изменили
Фото: CarNewsChina

Электрокроссовер BAIC Arcfox Alpha T несколько компактнее (4788 мм в длину) и дешевле – от 241 900 до 325 300 юаней ($36 100 – 48 700). Он доступен в двух вариантах:

  • Передний привод, 218 л. с, батарея на 67,3 кВт∙ч, запас хода 480 км
  • Полный привод, 435 л. с, батарея на 93,6 кВт∙ч, запас хода 600 км
BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайские электромобили, маленький принц
Подголовники электрокаров также украсили изображениями Маленького принца
Фото: CarNewsChina

Ранее Фокус сообщал, что в Украине с 1 июля существенно подешевели электромобили.