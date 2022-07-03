Новые китайские электромобили посвятили Маленькому принцу (фото)
Электрокары Arcfox Alpha S и Alpha T от BAIC украсили изображениями Маленького принца на кузове и в салоне. Кроме того, им переделали меню мультимедийной системы.
Китайский концерн BAIC решил отпраздновать 80-летие знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Электромобили Arcfox Alpha S и Alpha T получили специальные версии, посвященные главному герою повести. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
На кузове автомобилей появились наклейки с изображением Маленького принца, а задние стойки крыши украшены специальными логотипами.Важно
В салоне появились оригинальные иллюстрации из книги Антуана де Сент-Экзюпери – их можно увидеть на передней панели и подголовниках. Мало того, изменено меню мультимедийной системы – на заставке также присутствует Маленький принц со своим другом лисом, а при включении зажигания появляется изображение розы.
Электрический седан BAIC Arcfox Alpha S достигает 4930 мм в длину и стоит от 251 900 до 429 900 юаней ($37 600 – 64 200). Его предлагают в трех версиях:
- Передний привод, 218 л. с, батарея на 67,3 кВт∙ч, запас хода 525 км
- Полный привод, 435 л. с, батарея на 93,6 кВт∙ч, запас хода 708 км
- Полный привод, 643 л. с, батарея на 74,5 кВт∙ч, запас хода 500 км
Электрокроссовер BAIC Arcfox Alpha T несколько компактнее (4788 мм в длину) и дешевле – от 241 900 до 325 300 юаней ($36 100 – 48 700). Он доступен в двух вариантах:
- Передний привод, 218 л. с, батарея на 67,3 кВт∙ч, запас хода 480 км
- Полный привод, 435 л. с, батарея на 93,6 кВт∙ч, запас хода 600 км
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