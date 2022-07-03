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Нові китайські електромобілі присвятили Маленькому принцу (фото)

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BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайські електромобілі, маленький принц
Фото: CarNewsChina | Кросовер BAIC Arcfox Alpha T

Електрокари Arcfox Alpha S та Alpha T від BAIC прикрасили зображеннями Маленького принца на кузові та в салоні. Крім того, їм переробили меню мультимедійної системи.

Китайський концерн BAIC вирішив відсвяткувати 80-річчя знаменитої книги Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц". Електромобілі Arcfox Alpha S та Alpha T отримали спеціальні версії, присвячені головному герою повісті. Про це пише сайт CarNewsChina.

BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайські електромобілі, маленький принц
Спецверсії електромобілів з'явилися до 80-річчя повісті "Маленький принц"
Фото: CarNewsChina

На кузові автомобілів з'явилися наклейки із зображенням Маленького принца, а задні стійки даху прикрашені спеціальними логотипами.

BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайські електромобілі, маленький принц
Седан BAIC Arcfox Alpha S
Фото: CarNewsChina
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У салоні з'явилися оригінальні ілюстрації з книги Антуана де Сент-Екзюпері — їх можна побачити на передній панелі та підголівниках. Мало того, змінено меню мультимедійної системи — на заставці також присутній Маленький принц зі своїм другом лисом, а під час включення запалення з'являється зображення троянди.

BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайські електромобілі, маленький принц
На передній панелі з'явилася ілюстрація із книги
Фото: CarNewsChina

Електричний седан BAIC Arcfox Alpha S досягає 4930 мм завдовжки й коштує від 251 900 до 429 900 юанів ($37 600 — 64 200). Його пропонують у трьох версіях:

  • Передній привід 218 к. с, батарея на 67,3 кВт∙год, запас ходу 525 км
  • Повний привід 435 к. с, батарея на 93,6 кВт∙год, запас ходу 708 км
  • Повний привід 643 к. с, батарея на 74,5 кВт∙год, запас ходу 500 км
BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайські електромобілі, маленький принц
Меню мультимедійної системи змінили
Фото: CarNewsChina

Електрокросовер BAIC Arcfox Alpha T дещо компактніший (4788 мм у довжину) і дешевший — від 241 900 до 325 300 юанів ($36 100 — 48 700). Він доступний у двох варіантах:

  • Передній привід 218 к. с, батарея на 67,3 кВт∙год, запас ходу 480 км
  • Повний привід 435 к. с, батарея на 93,6 кВт∙год, запас ходу 600 км
BAIC Arcfox Alpha T, BAIC Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T, Arcfox Alpha S, китайські електромобілі, маленький принц
Підголівники електрокарів також прикрасили зображеннями Маленького принца
Фото: CarNewsChina

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з 1 липня суттєво подешевшали електромобілі.