Нові китайські електромобілі присвятили Маленькому принцу (фото)
Електрокари Arcfox Alpha S та Alpha T від BAIC прикрасили зображеннями Маленького принца на кузові та в салоні. Крім того, їм переробили меню мультимедійної системи.
Китайський концерн BAIC вирішив відсвяткувати 80-річчя знаменитої книги Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц". Електромобілі Arcfox Alpha S та Alpha T отримали спеціальні версії, присвячені головному герою повісті. Про це пише сайт CarNewsChina.
На кузові автомобілів з'явилися наклейки із зображенням Маленького принца, а задні стійки даху прикрашені спеціальними логотипами.Важливо
У салоні з'явилися оригінальні ілюстрації з книги Антуана де Сент-Екзюпері — їх можна побачити на передній панелі та підголівниках. Мало того, змінено меню мультимедійної системи — на заставці також присутній Маленький принц зі своїм другом лисом, а під час включення запалення з'являється зображення троянди.
Електричний седан BAIC Arcfox Alpha S досягає 4930 мм завдовжки й коштує від 251 900 до 429 900 юанів ($37 600 — 64 200). Його пропонують у трьох версіях:
- Передній привід 218 к. с, батарея на 67,3 кВт∙год, запас ходу 525 км
- Повний привід 435 к. с, батарея на 93,6 кВт∙год, запас ходу 708 км
- Повний привід 643 к. с, батарея на 74,5 кВт∙год, запас ходу 500 км
Електрокросовер BAIC Arcfox Alpha T дещо компактніший (4788 мм у довжину) і дешевший — від 241 900 до 325 300 юанів ($36 100 — 48 700). Він доступний у двох варіантах:
- Передній привід 218 к. с, батарея на 67,3 кВт∙год, запас ходу 480 км
- Повний привід 435 к. с, батарея на 93,6 кВт∙год, запас ходу 600 км
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з 1 липня суттєво подешевшали електромобілі.