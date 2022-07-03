Нові китайські електромобілі присвятили Маленькому принцу (фото)

Електрокари Arcfox Alpha S та Alpha T від BAIC прикрасили зображеннями Маленького принца на кузові та в салоні. Крім того, їм переробили меню мультимедійної системи.

Китайський концерн BAIC вирішив відсвяткувати 80-річчя знаменитої книги Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц". Електромобілі Arcfox Alpha S та Alpha T отримали спеціальні версії, присвячені головному герою повісті. Про це пише сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Спецверсії електромобілів з'явилися до 80-річчя повісті "Маленький принц" Фото: CarNewsChina

На кузові автомобілів з'явилися наклейки із зображенням Маленького принца, а задні стійки даху прикрашені спеціальними логотипами.

[ + – ] Седан BAIC Arcfox Alpha S Фото: CarNewsChina

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У салоні з'явилися оригінальні ілюстрації з книги Антуана де Сент-Екзюпері — їх можна побачити на передній панелі та підголівниках. Мало того, змінено меню мультимедійної системи — на заставці також присутній Маленький принц зі своїм другом лисом, а під час включення запалення з'являється зображення троянди.

[ + – ] На передній панелі з'явилася ілюстрація із книги Фото: CarNewsChina

Електричний седан BAIC Arcfox Alpha S досягає 4930 мм завдовжки й коштує від 251 900 до 429 900 юанів ($37 600 — 64 200). Його пропонують у трьох версіях:

Передній привід 218 к. с, батарея на 67,3 кВт∙год, запас ходу 525 км

Повний привід 435 к. с, батарея на 93,6 кВт∙год, запас ходу 708 км

Повний привід 643 к. с, батарея на 74,5 кВт∙год, запас ходу 500 км

[ + – ] Меню мультимедійної системи змінили Фото: CarNewsChina

Електрокросовер BAIC Arcfox Alpha T дещо компактніший (4788 мм у довжину) і дешевший — від 241 900 до 325 300 юанів ($36 100 — 48 700). Він доступний у двох варіантах:

Передній привід 218 к. с, батарея на 67,3 кВт∙год, запас ходу 480 км

Повний привід 435 к. с, батарея на 93,6 кВт∙год, запас ходу 600 км

[ + – ] Підголівники електрокарів також прикрасили зображеннями Маленького принца Фото: CarNewsChina

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