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До сотні за 2 с: американці готують найшвидший і найдорожчий у світі кросовер (фото)

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Фото: carscoops.com | Двері Drako Dragon піднімаються вгору

Екстравагантний Drako Dragon отримає чотири електромотори загальною потужністю 2 000 к. с. Вартість кросовера становитиме $1,25 мільйонів.

Американська компанія Drako Motors опублікувала перші тизери майбутнього кросовера Dragon. Це лише друга модель в історії молодого автовиробника, але вона вже вражає. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Dragon – друга модель в історії компанії Drako
Фото: carscoops.com

Новий Drako Dragon — купе-кросовер зі стрімким дизайном, розробленим колишнім стилістом Pininfarina Лові Вермеєршем. В авто похилий дах, виражений "ніс" і загострена задня частина. Тоненькі фари та ліхтарі виконані світлодіодними. Дах повністю прозорий, а заднє скло прикрите спойлером.

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Drako Dragon отримає чотири мотори загальною потужністю 2 000 к. с.
Фото: carscoops.com

Drako Dragon є дводверним, причому його двері піднімаються вгору — як у суперкарів або електромобіля Tesla Model X. Швидше за все, вони оснащені електроприводом. П'ятимісний салон оброблять дорогою шкірою.

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Як і Tesla, кросовер Drako Dragon є електричним. Він отримає повний привід і чотири мотори сумарною потужністю 2 000 к. с. – на рівні електричних суперкарів Rimac Nevera та Lotus Evija.

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Максимальна швидкість перевищує 320 км/год
Фото: carscoops.com

Електромобіль Drako Dragon зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 2 с та долати 400 м з місця за 9 с. Максимальна швидкість перевищить 320 км/год. Це буде найпотужніший і найшвидший кросовер у світі. І найдорожчий — вартість електрокара становитиме 1,25 мільйонів доларів. Презентація моделі відбудеться до кінця року.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує новий спорткар і він стане найшвидшою моделлю японської марки.