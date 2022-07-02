До сотни за 2 с: американцы готовят самый быстрый и самый дорогой в мире кроссовер (фото)
Экстравагантный Drako Dragon получит четыре электромотора общей мощностью в 2000 л. с. Стоимость кроссовера составит $1,25 миллиона.
Американская компания Drako Motors опубликовала первые тизеры будущего кроссовера Dragon. Это только вторая модель в истории молодого автопроизводителя, но она уже впечатляет. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Drako Dragon – купе-кроссовер со стремительным дизайном, разработанным бывшим стилистом Pininfarina Лови Вермеершем. У авто покатая крыша, выраженный "нос" и заостренная задняя часть. Тоненькие фары и фонари выполнены светодиодными. Крыша полностью прозрачная, а заднее стекло прикрыто спойлером.
Drako Dragon является двухдверным, причем его двери поднимаются вверх – как у суперкаров или электромобиля Tesla Model X. Скорее всего, они оснащены электроприводом. Пятиместный салон отделают дорогой кожей.Важно
Как и Tesla, кроссовер Drako Dragon является электрическим. Он получит полный привод и четыре мотора суммарной мощностью в 2000 л. с. – на уровне электрических суперкаров Rimac Nevera и Lotus Evija.
Электромобиль Drako Dragon сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2 с и преодолевать 400 м с места за 9 с. Максимальная скорость превысит 320 км/ч. Это будет самый мощный и самый быстрый кроссовер в мире. И самый дорогой – стоимость электрокара составит 1,25 миллиона долларов. Презентация модели состоится до конца года.
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