Новые электрокроссоверы Jaguar бросят вызов Bentley и Range Rover (фото)

Новые электрокроссоверы Jaguar станут самыми дорогими и роскошными моделями в линейке марки. Стоимость некоторых из них будет доходить до $245 тысяч.

В Jaguar работают над тремя новыми электрокроссоверами. Новые модели появятся в 2024-2025 годах. Об этом представители британской компании заявили изданию Autocar. Появились и рендеры электрокаров.

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Как известно, с 2025 года Jaguar полностью откажется от бензиновых и дизельных двигателей. Однако новые модели не станут заменой существующим кроссоверам Jaguar F-Pace и E-Pace, ведь они будут дороже и роскошнее.

[ + – ] Электрокроссоверы представят в 2024-2025 годах Фото: Autocar

Начальная модель в новом семействе Jaguar будет стоить 80-120 тысяч фунтов стерлингов ($97 300 – 146 000). Дизайн кроссовера выполнят в духе Range Rover Sport, причем предложат трехдверную и пятидверную версию. Во внутренней отделке будут использованы эко-материалы и пластик, полученный путем вторичной переработки. Ожидаются варианты с одним и двумя моторами.

Флагманский кроссовер Jaguar будет стоить от 120 до 200 тыс. фунтов стерлингов ($146 000 – 245 000) и станет конкурентом Bentley Bentayga. Ее предложат в стандартной и удлиненной на 200 мм модификациях.

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Подробности третьей модели в Jaguar не раскрывают – известно только, что она займет нишу между двумя другими электрокроссоверами. Заявлено, что все три электромобиля построят на новой платформе Panthera и будут оснащать 800-вольтными силовыми установками. Суммарно планируется выпускать по 50-60 тысяч электрокроссоверов ежегодно.

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