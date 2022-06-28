Известный производитель напитков выпустит невероятный суперкар за $6 миллионов (фото)

Первый автомобиль Red Bull RB17 создают специалисты из Формулы-1. Он будет весить всего 900 кг, а его мощность составит 1250 л. с.

Red Bull открывает для себя новую сферу деятельности – автопроизводство. В 2025 году появится первая серийная модель компании и это сразу будет сверхмощный суперкар RB17. Информацию подтвердил британскому изданию Autocar руководитель команды Red Bull в Формуле-1 Кристиан Хорнер.

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[ + – ] Суперкар получит гибридную установку на 1250 л. с. Фото: Autocar

Как известно, Red Bull участвует в Формуле-1 с 2005 года и строит гоночные болиды своими силами. Теперь же производитель энергетических напитков решил привлечь специалистов команды к созданию дорожного суперкара. Новый Red Bull RB17 появится в 2025 году и станет подарком к 20-летию команды.

Разработку авто возглавит знаменитый Эдриан Ньюи – один из лучших конструкторов в истории Формулы-1. Кристиан Хорнер заявил, что ему дали полную свободу действий.

[ + – ] Над авто работают специалисты команды Red Bull в Формуле-1 Фото: trend.az

Ньюи и Red Bull помогли создать экстремальный Aston Martin Valkyrie, однако новый суперкар обещает быть еще более безумным. Судя по первым рендерам, купе будет очень обтекаемым.

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К тому же, карбоновый автомобиль будет весить всего 900 кг. При этом его мощность достигнет 1250 л. с.: суперкар Red Bull RB17 оснастят турбированным V8 на 1100 л. с. и 150-сильным электромотором. Обещают и технологию рекуперации энергии KERS, как в Формуле-1.

Всего выпустят только 50 купе Red Bull RB17. Гибридный суперкар будет стоить 6,1 миллионов долларов.

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