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Відомий виробник напоїв випустить неймовірний суперкар за $6 мільйонів (фото)

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Фото: Autocar | Red Bull RB17 — обтічне двомісне купе

Перший автомобіль Red Bull RB17 створюють фахівці з Формули-1. Він важитиме всього 900 кг, а його потужність становитиме 1250 к. с.

Red Bull відкриває собі нову сферу діяльності — автовиробництво. У 2025 році з'явиться перша серійна модель компанії, і це відразу буде надпотужний суперкар RB17. Інформацію підтвердив британському виданню Autocar керівник команди Red Bull у Формулі-1 Крістіан Хорнер.

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Суперкар отримає гібридну установку на 1250 л. с.
Фото: Autocar

Як відомо, Red Bull бере участь у Формулі-1 з 2005 року і будує перегонові боліди самотужки. Тепер виробник енергетичних напоїв вирішив залучити фахівців команди до створення дорожнього суперкара. Новий Red Bull RB17 з'явиться у 2025 році та стане подарунком до 20-річчя команди.

Розробку авто очолить знаменитий Едріан Ньюї — один з найкращих конструкторів в історії Формули-1. Крістіан Хорнер заявив, що йому надали повну свободу дій.

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Над авто працюють фахівці команди Red Bull у Формулі-1
Фото: trend.az

Ньюї та Red Bull допомогли створити екстремальний Aston Martin Valkyrie, проте новий суперкар обіцяє бути ще божевільнішим. Судячи з перших рендерів, купе буде дуже обтічний.

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До того ж карбоновий автомобіль важитиме лише 900 кг. Його потужність досягне 1250 к. с.: суперкар Red Bull RB17 оснастять турбованим V8 на 1100 к. с. та 150-сильним електромотором. Обіцяють і технологію рекуперації енергії KERS, як у Формулі-1.

Усього випустять лише 50 купе Red Bull RB17. Гібридний суперкар коштуватиме 6,1 мільйона доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Lexus представив прототип електричного суперкара. Він зможе розганятися до 100 км/год лише за 2 секунди.