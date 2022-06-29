Нові електрокросовери Jaguar кинуть виклик Bentley та Range Rover (фото)

Нові електрокросовери Jaguar стануть найдорожчими і розкішними моделями в лінійці марки. Вартість деяких із них сягатиме $245 тисяч.

У Jaguar працюють над трьома новими електрокросоверами. Нові моделі з'являться у 2024-2025 роках. Про це представники британської компанії заявили Autocar. З'явилися і рендери електрокарів.

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Як відомо, з 2025 року Jaguar повністю відмовиться від бензинових і дизельних двигунів. Однак нові моделі не стануть заміною наявним кросоверам Jaguar F-Pace та E-Pace, адже вони будуть дорожчими та розкішнішими.

[ + – ] Електрокросовери представлять у 2024-2025 роках Фото: Autocar

Початкова модель у новому сімействі Jaguar коштуватиме 80-120 тисяч фунтів стерлінгів ($97 300 – 146 000). Дизайн кросовера виконають у дусі Range Rover Sport, причому запропонують тридверну та п'ятидверну версію. У внутрішній обробці будуть використані екоматеріали та пластик, отриманий шляхом вторинної переробки. Очікуються варіанти з одним та двома моторами.

Флагманський кросовер Jaguar коштуватиме від 120 до 200 тис. фунтів стерлінгів ($146 000 – 245 000) і стане конкурентом Bentley Bentayga. Її запропонують у стандартній і подовженій на 200 мм модифікаціях.

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Подробиці третьої моделі в Jaguar не розкривають – відомо лише, що вона займе нішу між двома іншими електрокросоверами. Заявлено, що всі три електромобілі збудують на новій платформі Panthera й оснащуватимуть 800-вольтними силовими установками. Сумарно планується випускати по 50-60 тисяч електрокросоверів щорічно.

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