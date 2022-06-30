Самая быстрая Toyota в истории рассекречена до премьеры (фото)
Экстремальный концепт-кар Toyota GR GT3 станет основой для скоростной спортивной модели. Купе предложат в дорожной и гоночной версиях.
В интернет просочились официальные изображения спортивного купе Toyota GR GT3. Их подали в Европейское агентство интеллектуальной собственности (EUIPO) для регистрации патента на дизайн модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Концепт-кар Toyota GR GT3 презентовали в январе на автошоу в Токио. Позже вице-президент американского подразделения Toyota Купер Эриксон подтвердил, что модель станет серийной. Ее разрабатывают в спортивном подразделении Gazoo Racing и она должна появиться в 2023 или 2024 году.
По изображениям видно, что серийное купе Toyota GR GT3 выглядит сдержаннее концепта. У него нет огромного антикрыла, а аэродинамический обвес более скромный.Важно
У автомобиля очень длинный капот, а двухместный салон сдвинут максимально назад. Выхлопные трубы выведены по бокам кузова, а задняя часть выполнена в духе суперкара Lexus LFA.
Характеристики Toyota GR GT3 пока не разглашают. Известно, что в иерархии марки купе будет стоять выше спорткара Toyota GR Supra, который является самой быстрой моделью марки на данный момент. Очевидно GR GT3 будет еще быстрее.
Также заявлено, что у модели будет две версии – дорожная и гоночная. С ней Toyota будет участвовать в гонках в классе GT3.
Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит недорогой кроссовер. Модель предложат исключительно в гибридных версиях.