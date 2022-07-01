В Украине с 1 июля существенно подешевели электромобили

Отмена сбора в пенсионный фонд снизила стоимость регистрации электромобилей. Пошлина и НДС на электрокары остаются нулевыми.

Электромобили в Украине стали доступнее с 1 июля. Вступивший в силу закон №7418 не только отменил бесплатную растаможку, но и ввел новые льготы при покупке электрокаров.

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Теперь при покупке электромобиля не нужно платить сбор в пенсионный фонд. Как известно, он взимается при первой регистрации автомобиля на территории Украины, независимо от того, новая машина или подержанная. Если авто перепродается, то пенсионный сбор платить не нужно.

Ставки сбора в пенсионный фонд в 2022 году:

3% стоимости автомобиля — для машин ценой до 165 прожиточных минимумов (до 409 365 гривен);

4% стоимости автомобиля — для машин ценой от 165 до 290 прожиточных минимумов (409 365 – 719 490 гривен);

5% стоимости автомобиля — для машин ценой свыше 290 прожиточных минимумов (от 719 490 гривен).

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Следует отметить, что с 1 июля вернули акциз на электромобили, но он небольшой — 1 евро за 1 кВт∙ч емкости батареи. Даже у дорогих электрокаров с большим запасом хода емкость, как правило, не превышает 100-120 кВт∙ч, то есть максимальная сумма акциза — 120 евро. Пошлина и НДС на электромобили остаются нулевыми и после 1 июля.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине поступит в продажу яркий и нестандартный электромобиль Citroen за 7000 евро.