Бесплатная растаможка в Украине закончилась: что делать владельцам "евроблях"

Ввезенные в Украину "евробляхи" теперь можно растаможить только с уплатой пошлины, НДС и акциза. За нарушение сроков транзита грозит штраф размером до 170 000 гривен.

Далеко не всем украинцам удалось бесплатно растаможить купленные в Европе авто. На границах образовались огромные очереди из "евроблях" и не всех их удалось оформить на таможне до 1 июля. В Институте исследования авторынка объяснили, как поступать в этом случае.

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Участница правления института Юлия Рыковская считает, что если машина так и не заехала в Украину, то ее лучше и оставить в Европе – продать там либо же поставить на стоянку.

[ + – ] Нерастаможенный автомобиль могут конфисковать Фото: auto.ria.com

Если же автомобиль пересек границу до 1 июля, но его владелец не успел получить таможенную декларацию, то машина считается нерастаможенной и для ее легализации уже стоит платить и пошлину, и акциз и НДС. Конечно, это самый простой вариант, но он бьет по карману. Впрочем, существуют и другие возможности.

Что делать с нерастаможенным авто в Украине:

Оформить реэкспорт – вывезти машину из Украины и оставить за границей;

Передать на склад таможни для временного хранения и подсобирать деньги на растаможку. Но нужно учитывать, что хранение платное;

Бесплатно передать автомобиль на нужды государства. Машины сейчас нужны, особенно в ВСУ.

Важно

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Напоминаем, что легально, в режиме транзита, авто на еврономерах в Украине можно эксплуатировать только 10 дней. После этого грозит штраф от 8500 гривен. Если транзит прострочен на месяц, то сумма возрастает до 170 000 гривен и "евробляху" могут конфисковать. Важный момент: штраф за нерастаможенное авто начисляется даже если оно сдано на разборку.

Ранее Фокус сообщал, что с 9 апреля по 30 июня в Украине растаможили бесплатно свыше 230 тысяч авто.

Также мы писали, что Кабмин планирует полностью изменить схему растаможки авто. Она будет осуществляться через приложение "Дія" по полностью новой и очень сложной формуле.