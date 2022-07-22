Із прицілом на Європу: презентовано найдорожчий кросовер від Chery (фото)

Новий Exeed AtlantiX стане флагманською моделлю концерну Chery. Топова версія кросовера отримає 326-сильну гібридну установку та зможе розганятися до 100 км/год за 5 с.

У Китаї презентували новий Exeed AtlantiX. Кросовер від преміум-підрозділу Chery поки що є концепт-каром, але вже 18 листопада стартує його виробництво. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

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[ + – ] У кросовера висока віконна лінія та великий кут нахилу задніх стійок

Бренд Exeed створений концерном Chery у 2018 році з прицілом на Європу. Зараз його лінійка налічує три моделі, але найближчим часом з'являться ще дев'ять — чотири бензинові авто, три гібриди та два електрокари. Exeed AtlantiX стане первістком у цьому сімействі та коштуватиме близько $35 000 у базовій версії.

[ + – ] Кросовер запропонують у бензиновій і гібридній версіях

Новий Chery Exeed AtlantiX відрізняється стрімким профілем із високою віконною лінією та великим кутом нахилу задніх стійок даху. Оригінальний вигляд має передня частина з діодним підсвічуванням.

[ + – ] Передня частина отримала діодне підсвічування

У салоні встановлені чотири окремі крісла. В обробці поєднуються дороге сукно та натуральне дерево.

[ + – ] У салоні встановлені чотири окремі крісла

Кросовер запропонують у двох версіях, причому їхні мотори знайомі за іншими моделями бренду. Бензиновий Exeed AtlantiX отримає 2,0-літровий турбомотор потужністю 261 к. с. і 8-ступінчасту автоматичну передач. Привід може бути переднім чи повним.

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У заряджуваному гібриді 1,5-літрова турбочетвірка працює з двома електромоторами. Сумарна віддача складає 326 к. с., а крутний момент — 510 Н∙м. Такий Exeed AtlantiX зможе розганяти до 100 км/год приблизно за 5 с і проїхати близько 100 км на електротязі. Привід у цьому випадку виключно повний.

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