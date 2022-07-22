Новый кроссовер Fiat станет бюджетной альтернативой BMW X6 (фото)

Fiat готовит недорогой купе-кроссовер Fastback с ярким стремительным дизайном. Модель будут оснащать турбомоторами мощностью до 184 л. с.

В интернет попали первые тизеры Fiat Fastback. Недорогой кроссовер должны представить осенью. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Fiat Fastback станет первым купе-кроссовером в линейке итальянского бренда. Модель будет недорогой альтернативой BMW X4 и X6, а ее основными конкурентами станут Renault Arkana и Volkswagen Taigo.

[ + – ] Задняя часть Fastback заострена Фото: Motor1.com

На изображениях можно разглядеть только профиль кроссовера. У него аркообразная крыша и слегка заостренная заднюю часть. Впрочем, известно, что серийная модель сохранит черты дизайна концепт-кара Fiat Fastback 2018 года.

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Автомобиль построят на платформе MLA, которую также используют компактный кроссовер Fiat Pulse и пикап Toro. У него же позаимствуют и двигатели – бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (125 л. с.) и 1,3 л (184 л. с.). Привод может быть передним или полным.

[ + – ] Концепт-кар Fiat Fastback представили в 2018 году Фото: Stellantis

Fiat Fastback будет несколько дороже собрата (Pulse стоит от $16 000), но и оснастят его богаче. Ожидаются виртуальная панель приборов, 10,1-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и парктроник.

Производство Fiat Fastback наладят в Бразилии. С 2023 года начнется экспорт модели в другие страны.

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