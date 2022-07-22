Новий кросовер Fiat стане бюджетною альтернативою BMW X6 (фото)

Fiat готує недорогий купе-кросовер Fastback з яскравим стрімким дизайном. Модель оснащуватимуть турбомоторами потужністю до 184 к. с.

В інтернет потрапили перші тизери Fiat Fastback. Недорогий кросовер мають представити восени. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Fiat Fastback стане першим купе-кросовером у лінійці італійського бренду. Модель буде недорогою альтернативою BMW X4 та X6, а її основними конкурентами стануть Renault Arkana та Volkswagen Taigo.

[ + – ] Задня частина Fastback загострена Фото: Motor1.com

На зображеннях можна розглянути лише профіль кросовера. У нього аркоподібний дах і трохи загострена задню частину. Втім, відомо, що серійна модель збереже особливості дизайну концепт-кара Fiat Fastback 2018 року.

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Автомобіль побудують на платформі MLA, яку використовують компактний кросовер Fiat Pulse і пікап Toro. У нього ж запозичають і двигуни — бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (125 к. с.) та 1,3 л (184 к. с.). Привід може бути переднім чи повним.

[ + – ] Концепт-кар Fiat Fastback представили у 2018 році Фото: Stellantis

Fiat Fastback буде дещо дорожче за побратима (Pulse коштує від $16 000), але й оснастять його багатше. Очікуються віртуальна панель приладів, 10,1-дюймовий сенсорний дисплей, безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль і парктронік.

Виробництво Fiat Fastback налагодять у Бразилії. З 2023 року розпочнеться експорт моделі в інші країни.

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