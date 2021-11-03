Fiat готує недорогий спортивний кросовер для молоді за ціною Nissan Juke

Заряджений Fiat Pulse розробляють спеціалісти Abarth. Кросовер коштуватиме приблизно від 23 тисяч доларів.

Компактний кросовер Fiat Pulse отримає заряджену версію. Працюють над нею в підрозділі Abarth, що спеціалізується на доведенні моделей італійського бренду. Про це повідомляє сайт Motor1.

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З'явилися перші рендери Fiat Pulse Abarth. Кросовер отримав серйозне обваження, його колісні арки розширено, а повітрозабірники в передньому бампері збільшені. Ззаду з'явився дифузор, з якого виглядають дві широкі вихлопні труби.

Очікується, що кросовер Fiat Pulse Abarth отримає 1,3-літровий турбомотор потужністю 185 к. с. Йому доопрацюють підвіску та встановлять збільшені гальма. Привід залишиться переднім.

[ + – ] В Abarth попрацюють над ходовою кросовера Фото: Motor1.com

Комплектація Fiat Pulse Abarth обіцяє бути багатою. Авто отримає віртуальний щиток приладів, 10,1-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа, безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль та парктронік.

При цьому заряджена версія Fiat Pulse обіцяє бути вельми не дорогою – її ціна становитиме близько 23 тис. доларів – на рівні Nissan Juke. Це буде перший Abarth, випущений поза Італією, адже кросовер виробляють на бразильському підприємстві Fiat.

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