Найнестандартніший кросовер Haval надійшов у продаж

Haval Shenshou вирізняється неординарним дизайном. Кросовер запропонують із бензиновими турбомоторами, а пізніше очікується плаг-ін гібрид.

У Китаї надійшов у продаж новий Haval Shenshou. Найоригінальніший кросовер від Great Wall оцінили у 132-169 тис. юанів ($20 650-26 400), а 2022 року він вийде і на міжнародний ринок. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Haval Shenshou пропонують з бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,5 та 2,0 л Фото: autohome.com.cn

Haval Shenshou 2022 вирізняється на тлі інших моделей марки завдяки оригінальному дизайну. У нього величезні радіаторні грати, тоненькі світлодіодні фари і висувні дверні ручки. За розмірами Shenshou більший за інших кросоверів бренду:

Довжина – 4780 мм

Ширина – 1890 мм

Висота – 1675 мм

Колісна база – 2800 мм

[ + – ] У салоні встановлено великий сенсорний дисплей Фото: autohome.com.cn

У салоні Haval Shenshou обробку розбавляють яскраві вставки та шви. Цифрова панель приладів згрупована в один блок із 14,6-дюймовим сенсорним дисплеєм. Також передбачено проекцію на лобове скло.

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Китайський кросовер комплектують бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,5 л (184 л. с.) та 2,0 л (224 л. с.). У першому випадку привід передній, у другому повний. Обидві версії отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Пізніше лінійку поповнить гібрид Haval Shenshou, який підзаряджається, потужністю понад 350 л. с.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Great Wall виходить на європейський ринок, причому продаватиме недорогі електромобілі. Вони можуть з'явитись і в Україні.