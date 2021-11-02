Найнестандартніший кросовер Haval надійшов у продаж
Haval Shenshou вирізняється неординарним дизайном. Кросовер запропонують із бензиновими турбомоторами, а пізніше очікується плаг-ін гібрид.
У Китаї надійшов у продаж новий Haval Shenshou. Найоригінальніший кросовер від Great Wall оцінили у 132-169 тис. юанів ($20 650-26 400), а 2022 року він вийде і на міжнародний ринок. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Haval Shenshou 2022 вирізняється на тлі інших моделей марки завдяки оригінальному дизайну. У нього величезні радіаторні грати, тоненькі світлодіодні фари і висувні дверні ручки. За розмірами Shenshou більший за інших кросоверів бренду:
- Довжина – 4780 мм
- Ширина – 1890 мм
- Висота – 1675 мм
- Колісна база – 2800 мм
У салоні Haval Shenshou обробку розбавляють яскраві вставки та шви. Цифрова панель приладів згрупована в один блок із 14,6-дюймовим сенсорним дисплеєм. Також передбачено проекцію на лобове скло.Важливо
Китайський кросовер комплектують бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,5 л (184 л. с.) та 2,0 л (224 л. с.). У першому випадку привід передній, у другому повний. Обидві версії отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Пізніше лінійку поповнить гібрид Haval Shenshou, який підзаряджається, потужністю понад 350 л. с.
Раніше Фокус повідомляв, що концерн Great Wall виходить на європейський ринок, причому продаватиме недорогі електромобілі. Вони можуть з'явитись і в Україні.