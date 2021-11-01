В Україні може з'явитися оригінальний ретро-електромобіль за доступною ціною

ORA Cat – електричний хетчбек С-класу з виразним дизайном. Його запас ходу становить до 420 км.

Електромобіль ORA Cat від концерну Great Wall з'явиться у Європі. Продаж оригінального китайського авто стартує з грудня за ціною від 34 тис. євро. Про це повідомляє видання Auto Express.

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Новий ORA Cat – електричний хетчбек С-класу з виразним ретро-дизайном. Особливо привертають увагу великі круглі фари в стилі Volkswagen Beetle і Porsche 911.

[ + – ] За розмірами електрокар можна порівняти з Nissan Leaf і Volkswagen ID.3 Фото: Auto Express

За розмірами автомобіль можна порівняти з популярними Nissan Leaf і Volkswagen ID.3:

Довжина – 4235 мм

Ширина – 1825 мм

Висота – 1596 мм

Колісна база – 2650 мм

[ + – ] Мультимедіа доповнена функцією розпізнавання обличчя Фото: Auto Express

В обробці салону використано алькантару. Електромобіль отримав 10,25-дюймову віртуальну панель приладів, і сенсорний дисплей мультимедіа доповнений функцією розпізнавання обличчя. Об'єм багажника становить 228 л.

Китайський електрокар ORA Cat досить багато оснащений: у базовій версії передбачені 18-дюймові диски, віртуальна панель приладів, камери кругового огляду, парктронік.

[ + – ] Комплектація ORA Cat дуже багата Фото: Auto Express

Електромобіль оснащений 170-сильним мотором, що дозволяє розганятися до 50 км/год за 3,8 секунди, а до 100 км/год — за 8,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

У Європі запропонують версії ORA Cat із батареями ємністю 58 та 63 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становитиме 336 км, у другому – 420 км. Зарядити електрокар від швидкої 80-кіловатної станції можна за 50 хвилин.

[ + – ] Об'єм багажника — 228 літрів Фото: Auto Express

Електрокар ORA Cat має всі шанси з'явитися в Україні, адже низка брендів концерну Great Wall давно вже представлена на нашому ринку.

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