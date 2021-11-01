В Украине может появиться оригинальный ретро-электромобиль по доступной цене

ORA Cat – электрический хэтчбек С-класса с выразительным дизайном. Его запас хода составляет до 420 км.

Электромобиль ORA Cat от концерна Great Wall появится в Европе. Продажи оригинального китайского авто стартуют с декабря по цене от 34 тыс. евро. Об этом сообщает издание Auto express.

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Новый ORA Cat – электрический хэтчбек С-класса с выразительным ретро-дизайном. Особенно обращают на себя внимание большие круглые фары в стиле Volkswagen Beetle и Porsche 911.

[ + – ] По размерам электрокар сопоставим с Nissan Leaf и Volkswagen ID.3 Фото: Auto Express

По размерам автомобиль сопоставим с популярными Nissan Leaf и Volkswagen ID.3:

Длина – 4235 мм

Ширина – 1825 мм

Высота – 1596 мм

Колесная база – 2650 мм

[ + – ] Мультимедиа дополнена функцией распознавания лица Фото: Auto Express

В отделке салона использована алькантара. Электромобиль получил 10,25-дюймовые виртуальную панель приборов и сенсорный дисплей Мультимедиа дополнена функцией распознавания лица. Объем багажника составляет 228 л.

Китайский электрокар ORA Cat довольно богато оснащен: в базовой версии предусмотрены 18-дюймовые диски, виртуальная панель приборов, камеры кругового обзора, парктроник.

[ + – ] Комплектация ORA Cat весьма богатая Фото: Auto Express

Электромобиль оснащен 170-сильным мотором, позволяющим разгоняться до 50 км/ч за 3,8 с, а до 100 км/ч – за 8,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.

В Европе предложат версии ORA Cat с батареями емкостью 58 и 63 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 336 км, во втором – 420 км. Зарядить электрокар от быстрой 80-киловаттной станции можно за 50 минут.

[ + – ] Объем багажника - 228 литров Фото: Auto Express

Электрокар ORA Cat имеет все шансы появиться в Украине, ведь ряд брендов концерна Great Wall давно уже представлены на нашем рынке.

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