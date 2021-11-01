В Украине может появиться оригинальный ретро-электромобиль по доступной цене
ORA Cat – электрический хэтчбек С-класса с выразительным дизайном. Его запас хода составляет до 420 км.
Электромобиль ORA Cat от концерна Great Wall появится в Европе. Продажи оригинального китайского авто стартуют с декабря по цене от 34 тыс. евро. Об этом сообщает издание Auto express.
Новый ORA Cat – электрический хэтчбек С-класса с выразительным ретро-дизайном. Особенно обращают на себя внимание большие круглые фары в стиле Volkswagen Beetle и Porsche 911.
По размерам автомобиль сопоставим с популярными Nissan Leaf и Volkswagen ID.3:
- Длина – 4235 мм
- Ширина – 1825 мм
- Высота – 1596 мм
- Колесная база – 2650 мм
В отделке салона использована алькантара. Электромобиль получил 10,25-дюймовые виртуальную панель приборов и сенсорный дисплей Мультимедиа дополнена функцией распознавания лица. Объем багажника составляет 228 л.
Китайский электрокар ORA Cat довольно богато оснащен: в базовой версии предусмотрены 18-дюймовые диски, виртуальная панель приборов, камеры кругового обзора, парктроник.
Электромобиль оснащен 170-сильным мотором, позволяющим разгоняться до 50 км/ч за 3,8 с, а до 100 км/ч – за 8,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.
В Европе предложат версии ORA Cat с батареями емкостью 58 и 63 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 336 км, во втором – 420 км. Зарядить электрокар от быстрой 80-киловаттной станции можно за 50 минут.
Электрокар ORA Cat имеет все шансы появиться в Украине, ведь ряд брендов концерна Great Wall давно уже представлены на нашем рынке.
Ранее Фокус рассказывал о новом электрокроссовере Toyota. Он станет "зеленой" альтернативой модели RAV4.