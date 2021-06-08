Китайський повний привід. В Україні стартують продажі Haval H6, оголошені ціни

Продажі стартують у червні, в арсеналі Haval H6 — двигун на 200 к.с., версія з повним приводом і система автогальмування в екстреній ситуації.

Третє покоління Haval Н6 виходить на український ринок з 2.0-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 204 к.с. (Максимальний крутний момент 320 Нм) і модернізованою 7-ступінчастою роботизованою коробкою з двома зчепленнями.

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Привід — не тільки на передню вісь, а й 4х4, що виділяє автомобіль серед інших китайських кросоверів, які переважно пропонуються тільки в передньопривідному виконанні. За паспортом, витрата палива у Haval Н6 становить 6,8 л/100 км — зокрема, завдяки системі "старт-стоп".

В оснащенні присутній адаптивний круїз-контроль, система автоматичного паркінгу. Також є система автогальмування у разі загрози фронтального зіткнення. Як заявляє виробник, датчики реагують не тільки на автомобілі, а також на пішоходів та велосипедистів.

Усередині водія зустрічає проекційний дисплей W-HUD, бездротова зарядка, 10,25-дюймова цифрова панель приладів, великий 12,3-дюймовий екран мультимедійної системи, а також підтримка Apple Carplay і Android Auto.

Ціни стартують з позначки 692 тисяч гривень за базову передньопривідну машину. Повнопривідний Haval Н6 обійдеться мінімум в 776 тисяч гривень.

Нагадаємо: раніше Фокус повідомляв, що BMW розсекретила прототип дводверного крос-купе на базі моделі X5. Цей концепт-кар не пішов у серію, але використовувався для створення купеподібного X6 і X4.

Ми також розповідали про новий крос-універсал Subaru Outback, на їздовій презентації якого побував Фокус. Наш тест-драйв включав ділянки справжнього бездоріжжя з глибоким піском і брудом.